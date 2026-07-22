Distrito insiste en que Regiotram Norte aún tiene aspectos por resolver en Lagos de Torca

Bogotá pidió ajustar varios componentes del proyecto para reducir su impacto sobre la movilidad y el desarrollo urbano. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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Tras los choques entre la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación por el proyecto férreo, la administración distrital volvió a reiterar este miércoles que aún no ha firmado ningún acuerdo relacionado con el proyecto Regiotram del Norte y advirtió que la iniciativa mantiene varios aspectos técnicos y urbanísticos pendientes que, a su juicio, deben resolverse antes de avanzar hacia su ejecución.

El pronunciamiento se dio luego de las mesas técnicas adelantadas entre el Distrito, la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte, en las que Bogotá presentó observaciones sobre los impactos que tendría el corredor férreo dentro de la ciudad.

Según explicó el secretario general, Miguel Silva, el Distrito logró algunos avances durante las discusiones, entre ellos la incorporación de pasos peatonales que inicialmente no estaban contemplados. Sin embargo, aseguró que siguen pendientes temas considerados fundamentales para el desarrollo del proyecto.

Entre las principales preocupaciones de la Administración está la integración del Regiotram con el Plan de Ordenamiento Zonal Lagos de Torca, donde, según el Distrito, todavía hacen falta soluciones para varias intersecciones viales, como la construcción de puentes vehiculares o la elevación del trazado ferroviario en algunos sectores.

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A estas observaciones se suman inquietudes sobre el manejo del espacio público, la movilidad sostenible, la integración tarifaria con otros sistemas de transporte, la interoperabilidad y la administración de las áreas que quedarán bajo los viaductos previstos en el proyecto.

“Nuestro interés no es detener el proyecto. Bogotá necesita este tipo de infraestructura regional, pero también necesitamos que se desarrolle de manera adecuada, minimizando sus impactos urbanísticos y garantizando que funcione correctamente para la ciudad”, afirmó Silva.

Frente al avance del proceso licitatorio liderado por la Gobernación de Cundinamarca, el Distrito propuso suscribir un convenio complementario entre Bogotá, el departamento y la Empresa Férrea para ejecutar las obras y medidas que permitan mitigar los impactos que, según la Administración, no quedaron resueltos durante la estructuración del proyecto.

La Alcaldía también manifestó su disposición para continuar el diálogo con el nuevo Gobierno Nacional con el fin de revisar técnicamente los puntos que siguen generando diferencias. De acuerdo con Silva, varios de estos aspectos deberán definirse durante la etapa de preconstrucción para evitar afectaciones en el desarrollo urbano y en la operación futura del corredor férreo.

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