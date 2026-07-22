Sin señalización o reductores: las alertas desde el Concejo por la seguridad vial escolar

En el Colegio Francisco Primero, en Barrios Unidos, aunque existe señalización de zona escolar, no hay reductores de velocidad que obliguen a disminuir la marcha. Foto: Concejal Diana Diago

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Una malla vial deteriorada, algunas señalizaciones borradas o ausencia de reductores de velocidad fueron los problemas de seguridad vial que la concejal Diana Diago (Centro Democrático) evidenció en los alrededores de cinco colegios distritales de la ciudad.

El primer caso, denunció, se encuentra en inmediaciones de la institución educativa República Bolivariana de Venezuela, en Los Mártires. Allí, según Diago, no hay reductores de velocidad y no existe señalización que identifique el sector como zona escolar. “Una situación preocupante si se tiene en cuenta que es un sector donde hay alto flujo de camiones y vehículos de carga asociado a las actividades comerciales de Paloquemao”, agregó la concejal.

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El siguiente caso está en el Colegio Francisco Primero S.S. I.E.D., en Barrios Unidos. Allí, pasa lo contrario. “Aunque existe señalización de zona escolar, no hay reductores de velocidad que obliguen a disminuir la marcha”, dijo Diago. Nuevamente, el riesgo está por el tránsito de todo tipo de vehículos.

La tercera y cuarta denuncia se concentraron en los colegios Integrado, en La Candelaria y Nicolás Esguerra, en Kennedy. Allí, padres de familia coincidieron en que la señalización demarcada sobre la vía presenta un alto grado de deterioro y no existen reductores de velocidad.

Por último, en el Colegio Tibabuyes Universal I.E.D. Sede B, en Suba, la cabildante aseveró que, aunque existe señalización de zona escolar, “no se cuenta con reductores de velocidad sobre la Avenida Carrera 118, una vía de alta circulación vehicular”.

“La protección de los estudiantes debe ser una prioridad y no una tarea pendiente (...) Si existen más de 25 mil millones de pesos destinados a mejorar la seguridad vial de los estudiantes (programa Niñas y Niños Primero), ¿por qué seguimos encontrando colegios sin reductores de velocidad, con señalización deteriorada o con compromisos incumplidos por parte de la administración? Los recursos existen, pero los resultados no se están viendo en las calles", cuestionó Diana Diago.

¿Qué responde la Secretaría de Movilidad?

La Secretaría Distrital de Movilidad respondió a este diario que avanza “de manera permanente en la revisión y actualización de los diseños de infraestructura para entornos escolares seguros, priorizando las intervenciones de acuerdo con criterios técnicos y las condiciones de cada punto”.

A detalle, señaló que en el Colegio Tibabuyes Universal I.E.D. Sede B (Suba) se encuentran en proceso de actualización del diseño para incorporar las medidas de infraestructura pertinentes para el entorno, las cuales deben articularse con el IDU y la UMV. “De igual forma, los diseños de los colegios Integrado La Candelaria y Barrios Unidos también se están actualizando y estarán finalizados en las próximas semanas”, aseveraron.

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En el caso del Colegio Nacional Nicolás Esguerra (Kennedy), indicaron que el diseño está actualizado y, como parte del trabajo articulado entre las entidades del sector Movilidad, revisarán las condiciones de la infraestructura vial para avanzar en las acciones que correspondan, previo a la implementación de la señalización.

Finalmente, para el Colegio Distrital República Bolivariana de Venezuela (Los Mártires), acotaron que el diseño también se encuentra actualizado “y se adelanta la revisión técnica correspondiente para su implementación”.

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