Distrito lanza nueva convocatoria del programa Jóvenes con Oportunidades: ¿cómo participar?

A la fecha, más de 18.000 jóvenes han sido atendidos por el programa. Foto: Integración Social

El programa Jóvenes con Oportunidades continúa este 2026 con el anuncio de 18 mil nuevos cupos para jóvenes entre los 14 y 18 años que viven en Bogotá.

Esta apuesta —que articula a las Secretarías de Integración Social, de Educación, de Desarrollo Económico y Atenea— le apuesta a cerrar las brechas de acceso a la educación y al trabajo. A la fecha, más de 18.000 jóvenes han sido atendidos a través del programa, consolidando un modelo de atención integral que combina rutas de formación, acompañamiento psicosocial y transferencias monetarias condicionadas, como mecanismos clave para favorecer la permanencia y culminación de los procesos formativos.

“Nuestro reto es que todos los jóvenes pasen del colegio a la universidad, que nadie se quede por fuera. Tenemos cupos disponibles en 64 instituciones educativas que ofrecen el programa con horarios flexibles para que los jóvenes terminen su bachillerato”, aseguró Isabel Segovia, secretaria de Educación.

El servicio de Jóvenes con Oportunidades cobra especial relevancia en el contexto actual. Bogotá hoy es hogar de casi un millón ochocientos mil jóvenes, que representan el 22% de la población, pero alrededor de 390.000 viven en pobreza monetaria, el 16,5% no estudia ni trabaja y el 13,6% trabaja en informalidad. Adicionalmente, el 61% la población joven más excluida que ha terminado sus estudios de educación media no ha accedido a oportunidades posteriores, y un 14% no ha culminado la educación básica primaria o la secundaria.

¿Cómo participar?

Para esta convocatoria, las y los jóvenes podrán acceder a rutas de cursos cortos, orientadas al fortalecimiento de habilidades y la mejora de oportunidades de empleo. Las preinscripciones estarán abiertas desde el 6 hasta el 27 de febrero y se realizarán a través del siguiente enlace: https://preinscripcionjovenesconoportunidades.powerappsportals.com/.

Adicionalmente, el Distrito adelantará acciones territoriales y de difusión digital para ampliar el alcance de la convocatoria y facilitar el acceso de las juventudes en las diferentes localidades de Bogotá.

