Distrito ofrece clases de defensa personal gratuitas para mujeres en Bogotá

Con el fin enseñar a las mujeres estrategias para defenderse en caso de ser violentadas, la Secretaría de Integración Social dispuso tres de los Centros de Desarrollo Comunitario de la ciudad para que las interesadas puedan recibir clases dos veces a la semana. Le contamos lo que debe tener en cuenta si quiere participar.

El Distrito dio a conocer una nueva iniciativa de la que podrán beneficiarse las mujeres capitalinas la cual consta de recibir de forma gratuita clases de defensa personal en diferentes Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de la ciudad.

Según la Secretaría de Integración social, esta oportunidad ha permitido que las mujeres aprendan estrategias prácticas para defenderse en caso de que sean abordadas por delincuentes o incluso violentadas por sus maridos, como el caso de Nayibe Gamboa, ciudadana del barrio Lijacá.

“Estos cursos le enseñan a uno a defenderse y dejar esa idea de que el hombre puede pasar sobre uno. Lo viví por muchos años y nunca sabía cómo defenderme, gracias al curso me pude defender y la última vez que recibí un golpe”, manifestó Gamboa.

Estas sesiones se realizan dos veces por semana en los CDC Simón Bolívar (Calle 165 No 7 – 38), Julio César Sánchez (Avenida Calle 91 Sur # 3 C - 34 Este) y Bellavista (CL 38 Sur # 94 C 29). Allí además de recibir las clases se pueden hacer ejercicios físicos y actividades de relajación, los cuales, según el Distrito, ayudan al esparcimiento y al control de las situaciones de estrés que se han generado por el contexto de pandemia en la ciudad.

“Por esto de la pandemia estamos muy encerrados, hay conflictos y problemas, el curso nos ayuda a tener un rato de esparcimiento, a hacer ejercicio, a activar nuestro cuerpo, es una opción para salir de la casa, ejercitarnos y nos ayuda a resolver muchos conflictos familiares”, expresó Marcela Caballero, habitante del barrio Monteblanco.

Tanto los cursos de defensa personal como los de ejercicios físicos forman parte de las actividades que ofrece el Distrito a las mujeres cuidadoras o con jefatura femenina en los diferentes Centros de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Integración Social. Si usted está interesado puede asistir a cualquiera de los CDC mencionados y podrá recibir todas las clases de forma totalmente gratuita.