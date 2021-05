Mujer ¿sufrió algún tipo de violencia en una protesta de Bogotá?, le contamos qué hacer

La Secretaría de la Mujer recordó que tiene a disposición la línea y el Whatsapp Púrpura, a través de los cuales se podrá reportar cualquier tipo de vulneración en el marco del Paro Nacional. Con este mecanismo, el Distrito busca ofrecer acompañamiento jurídico y psicológico a quienes resulten afectadas en medio de una manifestación.

Bogotá ya superó las tres semanas de protestas por el Paro Nacional. Si bien, en su mayoría han sido pacíficas, también han sido objeto de vulneraciones que han reportado y denunciado los ciudadanos por medio de redes sociales. Los disturbios y enfrentamientos se volvieron el escenario ideal para la violación de derechos humanos, por lo que, ante casos de denuncias de abuso sexual en otras ciudades del país, el Distrito recordó que tiene a disposición líneas exclusivas para mujeres que quieran recibir un acompañamiento, en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia.

Con la Línea Púrpura (01 8000 112 137) y el WhatsApp Púrpura (300 755 1846), la Secretaría de la Mujer busca generar apoyo a aquellas mujeres que sean vulneradas en cualquier ámbito, incluso durante el Paro Nacional. Según indicó el Distrito, allí recibirán la orientación y acompañamiento de expertos que brindarán servicios psicológicos y jurídicos dependiendo del caso, con el fin de llegar a una solución, generar una denuncia penal o en caso de ser requerido recibir una protección especial.

LEA: Menor de edad se habría quitado la vida tras denunciar violencia sexual por parte de policías

Hay que recordar que estas líneas funcionan las 24 horas y se puede llamar incluso si no se tiene minutos en el celular. “No queremos tener miedo. No queremos que haya un día donde falte una de nosotras. No queremos que se callen nuestras voces ni que la violencia sea la respuesta. Por eso rechazamos enfáticamente la violencia sexual y todas las violencias contra las mujeres. Nos unimos frente a la indignación ciudadana ante este tipo de casos en el marco del Paro Nacional y recordamos que la violencia sexual es injustificable y repudiable”, manifestó Diana Rodríguez Franco, secretaria de la Mujer.

📢 Rechazamos la violencia sexual y todas las formas de violencia contra las mujeres. Es urgente que la sociedad entienda que los cuerpos de las mujeres son territorios de paz, son inviolables. Exigimos prioridad en la investigación de estos casos. @drodriguezfr pic.twitter.com/ogPkpmeFn4 — Secretaría de la Mujer (@secredistmujer) May 19, 2021

LE PUEDE INTERESAR: “Fueron los minutos más largos de mi vida”: Policía denuncia abuso sexual en Cali

En Bogotá, hasta el momento, no se han conocido públicamente denuncias de acoso o abuso sexual durante las protestas de las últimas tres semanas. Sin embargo, esta es una problemática latente , sobre todo teniendo en cuenta cifras como la de la ONG Temblores que hasta el pasado martes reportó 18 denuncias por casos de violencia sexual en todo el país. La invitación es a reportar y denunciar cualquier tipo de vulneración o abuso del que sea víctima antes o durante el Paro Nacional.