Distrito rechaza bloqueo que impidió atención a niños Emberá en UPI La Florida

La Administración Distrital rechazó el bloqueo registrado en la mañana del jueves 5 de febrero en la UPI La Florida, que impidió el ingreso de los equipos técnicos de las secretarías de Integración Social y Salud y frenó la prestación de servicios sociales y de salud a la población Emberá asentada en el lugar, con una afectación particular a niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de Salud, el bloqueo se produjo luego de que algunos voceros exigieran la contratación directa de personas de la comunidad Emberá como condición para permitir el acceso de los funcionarios distritales. Para el Distrito, esta exigencia “constituye una presión indebida que interrumpe la atención institucional y pone en riesgo la garantía de derechos fundamentales, especialmente los de la niñez y la adolescencia”.

Las entidades recordaron que la presencia institucional en la UPI La Florida ha sido permanente y tiene como objetivo prevenir vulneraciones de derechos y garantizar la atención integral del pueblo Emberá, con énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes. La oferta de servicios, señalaron, se ha desarrollado de manera articulada con la comunidad y en un marco de respeto por sus usos y costumbres.

Como antecedente, el pasado 4 de febrero y en presencia de organismos de control, el Distrito socializó con voceros de la comunidad Emberá la oferta institucional dirigida a la niñez y la adolescencia, que incluye servicios como jardines infantiles y el programa Atrapasueños, prestados al interior de la UPI. Pese a este espacio de diálogo, se advirtió que el ingreso de los equipos sería bloqueado si no se accedía a las solicitudes de contratación.

La Administración Distrital rechazó de manera enfática cualquier acción que limite o impida el acceso de la población, y en particular de niños, niñas y adolescentes, a servicios sociales y de salud. Condicionar la prestación de estos servicios a exigencias particulares, señaló, vulnera gravemente derechos como la salud, la protección y el bienestar integral.

Finalmente, el Distrito reiteró que la garantía de los derechos de la niñez no puede estar sujeta a ningún tipo de negociación y llamó a la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado en su protección integral, en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política, que establece el carácter prevalente de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

