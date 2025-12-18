Distrito responde por vendedora informal desalojada en cercanías del centro comercial Andino

La mujer fue desalojada del lugar por funcionarios de la Alcaldía de Chapinero, en medio de un operativo de recuperación del espacio público. Foto: Redes Sociales

Aunque no se trata de uno de los puntos históricos de ocupación informal del espacio público en diciembre —como San Victorino o la carrera Séptima—, un operativo del Distrito en inmediaciones del centro comercial Andino, en la localidad de Chapinero, terminó desatando una amplia polémica pública y política en Bogotá.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 17 de diciembre, cuando funcionarios de la Alcaldía Local solicitaron a una vendedora informal de artículos navideños que se trasladara a otro punto. El lugar donde se encontraba estaba delimitado como zona libre para garantizar la circulación de peatones, en un sector caracterizado por su alta afluencia de ciudadanos y visitantes.

La diligencia, que hacía parte de las acciones regulares de control del espacio público, se volvió viral luego de que la concejal del Nuevo Liberalismo, Cristina Calderón, compartiera imágenes del procedimiento en redes sociales, destacando la labor de la Alcaldía Local y respaldando la recuperación del espacio público.

Sin embargo, la publicación generó reacciones encontradas. En las fotografías también se observaba un vehículo mal parqueado sin ser inmovilizado, lo que llevó a cuestionamientos sobre el enfoque del operativo y a críticas desde distintos sectores políticos y de la opinión pública. Mientras algunos celebraron la intervención, otros señalaron una aparente desproporción en el uso de las capacidades institucionales.

Gracias a nuestra gestión, de la mano con @AlcaldChapinero estamos recuperando el espacio público en la esquina de Zara, en el Centro Andino.



Un paso más para poner orden en la ciudad y recuperar los andenes.



¡Seguimos trabajando por Bogotá! pic.twitter.com/VJSGatxO51 — Concejal Cristina Calderón Restrepo (@CCalderonRA) December 16, 2025

Entre las voces críticas estuvieron la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quienes cuestionaron que la acción se concentrara en una sola vendedora informal y no en otras infracciones visibles en el espacio público.

Vergonzoso esto, concejala, ¿en serio se enorgullece por retirar a una persona que está trabajando en la calle mientras el mal parqueado, seguramente con esquema de seguridad, sigue ahí como si nada? Clasismo puro y duro. — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) December 17, 2025

¿Qué pasó con la vendedora informal?

Otra de las principales inquietudes ciudadanas se centró en el futuro de la vendedora retirada del lugar. En una ciudad donde la informalidad representa una parte importante de la economía, el sustento diario de miles de personas depende directamente de este tipo de actividades.

Frente a ello, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó que la mujer fue remitida al IPES para recibir alternativas que le permitan continuar su actividad económica sin ocupar zonas recuperadas del espacio público.

“Lo que hace la Alcaldía de Chapinero es advertir que esta es una zona recuperada y pedir que no se ocupe. A la señora se le solicita moverse a otro lugar y ella accede. Es hija de un vendedor del sector y estamos en comunicación con ella para ofrecerle apoyo de carácter económico”, explicó el funcionario.

Quintero reiteró que la recuperación del espacio público responde también a criterios de seguridad. “Hay zonas donde la aglomeración impide, por ejemplo, acceder a un hidrante en caso de emergencia. Recuperar estos espacios es garantizar seguridad y permitir que la ciudadanía pueda disfrutar de la ciudad”, concluyó.

Una estrategia sostenida en la Zona Rosa

Más allá del episodio puntual, la Alcaldía Local de Chapinero explicó que estas intervenciones hacen parte de una estrategia sostenida de recuperación y protección del espacio público en la Zona Rosa, un sector priorizado por la administración local y declarado zona especial de seguridad debido a su intensa actividad comercial, turística y nocturna.

Desde agosto y durante lo corrido de diciembre, la Alcaldía Local ha adelantado 20 actividades de recuperación del espacio público en este sector, mediante operativos de control, recorridos de inspección y jornadas de sensibilización y pedagogía lideradas por gestores de convivencia.

Estas acciones se desarrollan de manera articulada con entidades distritales como el Instituto para la Economía Social (IPES), la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el objetivo de garantizar intervenciones integrales que promuevan el orden, la convivencia y el respeto por las normas.

Como resultado de los recientes operativos, se logró la recuperación de cerca de 20 metros cuadrados de espacio público en la esquina del centro comercial Andino, uno de los puntos identificados como críticos por ocupaciones no autorizadas en la Zona Rosa.

Para la Alcaldía Local de Chapinero, estas acciones seguirán desarrollándose de manera constante, combinando control, pedagogía y acompañamiento institucional, en un sector clave para la dinámica económica y turística de Bogotá.

