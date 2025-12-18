Obras del Metro obligan a cerrar vagón sur en la estación Calle 45: rutas afectadas y más

La Empresa Metro de Bogotá informó que, desde el 20 de diciembre, se cerrará temporalmente el vagón sur de la estación Calle 45 – American School Way. Foto: Metro de Bogota

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las obras del Metro de Bogotá avanzan, pero, para que lleguen a buen puerto, los bogotanos deben pasar algunas incomodidades mientras finalizan algunos de los trabajos alusivos al proyecto.

Uno de los corredores con mayor afectación ha sido el de la Av. Caracas, que ha tenido varias afectaciones y estaciones cerradas por cuenta de las obras.

Más información sobre Bogotá: Elecciones abiertas: así puede votar en el Consejo Consultivo Distrital LGBT.

En este sentido, la empresa Metro de Bogotá anunció que, a partir del 20 de diciembre de 2025, se cerrará el vagón sur (Vagón 1) y el acceso sur 8 de la estación Calle 45 – American School Way de TransMilenio, en la troncal Caracas.

Esta medida se toma en el marco de los trabajos de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que requieren ajustes operativos en el sistema de transporte masivo mientras avanza la obra.

El cierre de este vagón afecta la operación habitual de algunas rutas que habitualmente se detenían en ese punto, por lo cual TransMilenio ha dispuesto estaciones alternativas cercanas donde los usuarios pueden continuar sus viajes.

Las opciones habilitadas buscan garantizar la continuidad del servicio mientras se ejecutan los trabajos de infraestructura urbana relacionados con la implementación del metro.

Aún no se ha precisado la duración exacta del cierre del vagón sur de Calle 45, pues dependerá del ritmo y avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Las autoridades han recomendado a los pasajeros planificar con anticipación sus viajes y estar atentos a las actualizaciones que se realicen sobre esta intervención, que forma parte de un proceso progresivo de adecuación del corredor de la Caracas para la entrada en operación de la nueva red de transporte.

Le puede interesar: TransMilenio 25 años: de 14 buses a un imperio rojo, así era la Bogotá que lo vio nacer.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.