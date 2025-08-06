Disturbios en el Movistar Arena durante recital de Damas Gratis, esto se sabe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lo que prometía ser una noche de fiesta al ritmo de la cumbia villera terminó en caos. El concierto del grupo argentino Damas Gratis, programado en el Movistar Arena de Bogotá para la noche del 6 de agosto, fue cancelado a última hora debido a una fuerte riña que comenzó a pocos minutos de que el grupo saliera al escenario.

De acuerdo con versiones que algunos de los asistentes al recital entregaron a El Espectador, el incidente habría sido protagonizado por miembros de barras bravas de fútbol, dado que este género musical suele ser popular entre este tipo de colectivos.

Asimismo, algunas de estas personas se encontraban presuntamente bajo el efecto de bebidas alcohólicas, lo cual sirvió como catalizador de la riña y en la posterior cancelación del concierto.

Se cancela concierto tras enfrentamiento de los hinchas. Foto: Cortesía

Lea más: Le dispararon tres veces a pasajero de Transmilenio en medio de un robo en Bogotá

¿Qué se sabe?

Se conoce que el incidente dejó varios heridos y escenas de violencia que incluyeron golpes, destrucción de las instalaciones del recinto y el cierre de puertas que impidió el ingreso oportuno del personal de seguridad.

Además, pese a que el conflicto comenzó en la parte inferior del escenario, las peleas se extendieron a la locación de platea, en las tribunas, y los pasillos del recinto, lo cual complicó la reacción de las autoridades.

Más noticias: Motociclista murió tras chocar contra un bus de Transmilenio: esto se sabe

Inclusive, hubo reportes de oleadas de personas que intentaron entrar por la fuerza, rompiendo barreras de control y generando un ambiente hostil desde antes del inicio del show.

En medio de la tensión, muchos asistentes optaron por abandonar el lugar, mientras otros permanecieron dentro por miedo a exponerse aún más a las afueras. Todo esto sucedió mientras los verdaderos amantes de la cumbia argentina coreaban el nombre de Damas Gratis, esperando que la música comenzara.

Una asistente al evento le contó a El Espectador que, “jamás habíamos visto el desorden, un poco desilusionamos, quizás llenar el Movistar, pero no se midieron con el calor de las barras”.

Por el momento, no hay un reporte de heridos y de la situación en general por parte de las autoridades distritales y de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Le puede interesar: Buscando la bogotaneidad: 487 años de una mezcla que se cocina en la fría urbe

🎉 ¡Bogotá está de cumpleaños y tú recibes el regalo!🎁

Hoy celebramos la historia, la cultura y la grandeza de Bogotá con una oferta exclusiva por tiempo limitado . Aplica solo el 6 y 7 de agosto. Suscríbete ahora. 👉 aquí

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.