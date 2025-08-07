Cuatro heridos y una persona muerta: balance de los disturbios en Movistar Arena

Se cancela concierto tras enfrentamiento de los hinchas. Foto: Cortesía

El concierto del grupo argentino Damas Gratis, programado en el Movistar Arena de Bogotá para la noche del 6 de agosto, fue cancelado por una fuerte riña que comenzó a pocos minutos de que el grupo saliera al escenario.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, informó que, tras cerrar el Puesto de Mando Unificado en la madrugada, se reportaron cuatro heridos, que están siendo atendidos en centros asistenciales, y una persona muerta.

“Sobre todo nos duele profundamente el desenlace fatal de una de las personas que en inmediaciones del coliseo fue presuntamente atropellada por un automóvil”, dijo el secretario.

Lamentamos profundamente los graves hechos acontecidos en el evento organizado esta noche en el Movistar Arena.



Siguiendo las instrucciones del alcalde @CarlosFGalan asistimos y acabamos de cerrar un PMU presencial para revisar y analizar la información entregada por los… — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) August 7, 2025

La Secretaría de Gobierno informó que ya se inició la recopilación de evidencias y material audiovisual, tanto dentro como en los alrededores del Movistar Arena, para identificar a los responsables de los actos violentos.

Se reportaron golpes, daños en las instalaciones y el cierre de puertas que impidió el ingreso oportuno del personal de seguridad. Incluso, en algunos videos, se ve como los participantes de la riña desenfundaban armas cortopunzantes. Tras al menos cuarenta minutos de disturbios, gestores de diálogo y miembros de la UNDMO (antiguo ESMAD) evacuaron el Movistar Arena.

Este jueves se realiza una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena y funcionarios de la Alcaldía para aclarar lo sucedido.

Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, dijo en W Radio que inicialmente el ingreso fue ordenado, pero que a las 8:30 pm personas sin boleta intentaron ingresar por la fuerza por la puerta 5. “El tema es de unos pocos desadaptados que querían hacer daño. (...) Afortunadamente a las 8:40 pm se canceló el concierto, conjuntamente con los promotores, y mucha gente evacuó, algunos se resguardaron en baños y en zonas seguras. A las 10:15 pm ya estaba el 95 % de la arena evacuada”, dijo el gerente.

Quintero aclaró que la persona no murió en el Movistar Arena, sino atropellada por un carro cerca del evento. “No fue en la riña ni en las instalaciones del Movistar Arena. Lamentamos el fallecimiento”, dijo.

“Los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, dijo el alcalde.

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación.



Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 7, 2025

¿Qué pasará con los eventos en el Movistar Arena?

Quintero, gerente general del Movistar Arena, dijo que no se cancelarán los eventos programados.

Todavía no se han estimado las pérdidas. La reparación más costosa es la de la puerta 5, que dañaron personas que intentaron ingresar sin boleta.

