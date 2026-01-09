Profesores y pensionados tendrán nuevos puntos para reclamar medicamentos en Bogotá

El Fomag recomendó a los afiliados verificar con anticipación el punto asignado, acudir con la fórmula médica vigente y tener en cuenta que, durante los primeros días del cambio, podrían presentarse demoras puntuales propias del ajuste operativo. Foto: Cortesía Asocoldro

Desde el 8 de enero de 2026, los docentes y pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) cuentan con nuevos puntos para reclamar medicamentos en Bogotá, Cundinamarca y Antioquia. El cambio se dio tras la salida del anterior gestor farmacéutico y la activación de un plan de choque para garantizar la continuidad del servicio.

Según informó el Fondo, la medida busca asegurar el acceso a los tratamientos y normalizar los tiempos de entrega, en medio de una etapa de transición que podría generar ajustes puntuales entre el 9 y el 15 de enero.

¿Quiénes entregan ahora los medicamentos?

En Bogotá y Cundinamarca, la dispensación quedó a cargo de Systemed, que operará a través de puntos propios y de las redes aliadas QCL Servisalud, Servimed y Systemed Farma. En total, se habilitaron 14 puntos en Bogotá y 16 en Cundinamarca.

La ruta para reclamar los medicamentos no cambia: los afiliados deben iniciar el trámite en la IPS asignada, como se venía haciendo.

En Antioquia, el servicio será prestado por la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN), a través de una red de farmacias propias y hospitales asociados presentes en los 125 municipios del departamento.

El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona Abello, explicó que los nuevos operadores deberán entregar la totalidad de los medicamentos formulados, bajo el mismo protocolo vigente.

“Esto hace parte de un plan para garantizar el derecho de los afiliados a recibir oportunamente sus medicamentos y mejorar la cobertura del servicio en los territorios”, señaló el directivo.

Puntos habilitados para reclamar medicamentos

Bogotá

Av. carrera 9 No. 103-96, Rincón de Chicó

Calle 61 No. 9-28, Chapinero

Transversal 85 No. 64B-30, Villa Luz

Calle 65 sur No. 78-19, Gualoche (Bosa)

Calle 27 sur No. 19C-28, Olaya (Rafael Uribe Uribe)

Calle 78 sur No. 10-56, La Andrea (Usme)

Carrera 14 No. 39-49, La Magdalena (Teusaquillo)

Calle 53A sur No. 33-06, San Vicente Ferrer (Tunjuelito)

Av. carrera 45 No. 104A-55/47, Estoril (Suba)

Av. carrera 72 No. 50-21, Normandía Occidental (Engativá)

Calle 63A No. 35-39

Av. calle 116 No. 71D-49

Carrera 71B No. 8-18 sur

Calle 37C sur No. 72I-54

Cundinamarca

Cajicá: CC Ruta 64, Carrera 6A #4-14 int. 205

Madrid: Carrera 6 #5-23, local 101

Fusagasugá: Calle 8 #5-54, locales 104-105 (Barrio Centro)

Simijaca: Calle 8 #5-54, locales 104-105

Soacha: CC Ventura Terreros, Carrera 1 #38-89 local 101

Girardot: Manzana 20 Casa 05 local 1, barrio Kennedy

Fusagasugá: Cra. 7 No. 17A-15

Facatativá: Calle 15 #9-56

Girardot: Calle 20A #7-11

Soacha: Calle 16 #7-41

Zipaquirá: Calle 3D #13-78

Chía: Carrera 2 Este #19A-24

Ubaté: Calle 5 #9-72

Villeta: Calle 7 #9-114

Pacho: Calle 8 #16-25

Guaduas: Carrera 6 #4-20

Antioquia

Apartadó: Calle 103A No. 100-84

Bello: Calle 49 No. 47-11

Caucasia: Calle 31 No. 18-02

Envigado: Calle 41 No. 38 sur-65

Itagüí: Calle 51 No. 48-36

La Ceja: CC Capilla Plaza, local 208

Medellín (El Poblado): Mall San Lorenzo, Carrera 43A No. 25-81

Medellín (Barrio Colombia): Calle 25A No. 43B-196, local 805

Puerto Berrío: Carrera 7 No. 44-09

Rionegro: CC Rionegro Plaza, local 2022

Turbo: Carrera 14B No. 102-33

¿Qué tener en cuenta durante la transición?

El Fomag recomendó a los afiliados verificar con anticipación el punto asignado, acudir con la fórmula médica vigente y tener en cuenta que, durante los primeros días del cambio, podrían presentarse demoras puntuales propias del ajuste operativo.

Con estos cambios, el Fomag busca dar continuidad a la entrega de medicamentos y corregir los retrasos que se venían presentando, mientras avanza la transición a los nuevos operadores. La entidad aseguró que mantendrá seguimiento permanente al servicio para garantizar que docentes y pensionados reciban sus tratamientos sin interrupciones.

