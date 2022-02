Domiciliario golpeó a una mujer por haberle pagado con billete de 50 mil

El lenguaje es una fuente de violencia de género. Debido a que las palabras con el medio de la sociabilidad, Babbel emprende una campaña lingüística con la idea de disminuir los índices relacionados con la violencia contra las mujeres. Foto: Archivo Particular

Con un golpe en su rodilla derecha, y el antebrazo izquierdo, así permanece una mujer en la localidad de Suba quien denunció que fue víctima de una golpiza a manos de un domiciliario de una plataforma digital, luego de que ella pagara un servicio con un billete de $50.000.

Aparentemente, según cuenta la mujer afectada, el hombre no tenía dinero para darle las vueltas, pues el pedido costaba $30.600, por lo que este le habría hecho el reclamo. “El señor llegó acá al conjunto donde yo vivo. Le doy un billete de $50.000 (...) y pues él me dice que no tiene vueltas. Yo le doy alternativas, pero se negó. Le pedí entonces que me devolviera mi dinero y yo cancelo el pedido, pero terminó guardándose el billete en su billetera y el pedido en la maleta”, narró la víctima a Blu Radio.

LEA: Protestas de conductores del Sitp generan retrasos en servicios de Transmilenio

De forma airada la mujer le reclamó el dinero al sujeto, a lo que este respondió de forma violenta propinándole un primer golpe en la rodilla derecha. La agresión fue tan evidente, que el guarda de seguridad del conjunto en donde reside la víctima llamó a la Policía del CAI Campiña, pero estos no habrían intentado mediar.

“Trato yo de sacarle la billetera del pantalón en donde estaba mi dinero, a lo que él reacciona cogiéndome del brazo fuerte, me pegó una patada en la rodilla y puso su antebrazo sobre mi cuello, como con la intención de asfixiarme. Cuando la Policía llegó, yo estaba con la esperanza de que iban a hacer algo porque me agredió. La policía me dijo prácticamente que “cada uno coja por el lado en el que vino porque yo cómo policía tengo cosas más importantes que hacer”, y pues ahí me fui a hacer la denuncia en la plataforma”, agregó.

Le puede interesar: Se descarta robo violento: video aporta pistas sobre asesinato de mujer en Bogotá

En comunicación con la plataforma de domicilios, una asesora de servicio al cliente le indicó que “esa situación no debió haber pasado, que el domiciliario habría sido vetado de la aplicación y que la compensación por el problema eran $20.000 en créditos para que redimiera en otro pedido”, dijo la mujer.

A pesar de haber sido golpeada, la mujer no interpuso ninguna denuncia ante la Policía, asimismo, tampoco se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de la empresa a la que estaba afiliado el colaborador.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.