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Nuevo caso de agresión de domiciliarios en Bogotá: atacan a adulto mayor

Un adulto mayor habría sido atacado por domiciliarios en Bogotá tras no avanzar con la rapidez que le exigían. El caso quedó en video y ahora es materia de investigación.

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Redacción Bogotá
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01 de abril de 2026 - 02:13 a. m.
Este caso se suma a otros reportes recientes en los que ciudadanos han denunciado comportamientos agresivos por parte de algunos domiciliarios, quienes, según los testimonios, actuarían en grupo para intimidar o agredir a conductores.
Este caso se suma a otros reportes recientes en los que ciudadanos han denunciado comportamientos agresivos por parte de algunos domiciliarios, quienes, según los testimonios, actuarían en grupo para intimidar o agredir a conductores.
Foto: Archivo particular
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Un nuevo caso de agresión atribuido a domiciliarios en Bogotá quedó registrado en video y volvió a encender las alertas por este tipo de episodios en la ciudad.

Según denuncias que circularon en las últimas horas en redes sociales y grupos ciudadanos, un adulto mayor habría sido atacado luego de no avanzar con la rapidez que exigían varios repartidores en la vía. En las imágenes se observa cómo varios hombres rodean el vehículo y uno de ellos abre la puerta para golpear al conductor dentro del carro.

El hecho habría ocurrido incluso en presencia de un uniformado de la Policía, lo que ha generado mayor preocupación entre usuarios que cuestionan la reacción frente a la situación.

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Un patrón que genera alerta

Este caso se suma a otros reportes recientes en los que ciudadanos han denunciado comportamientos agresivos por parte de algunos domiciliarios, quienes, según los testimonios, actuarían en grupo para intimidar o agredir a conductores.

La recurrencia de estos episodios ha encendido el debate sobre la convivencia en las vías y los controles frente a quienes prestan este tipo de servicios en la ciudad.

Por su parte, fuentes de la Policía indicaron que este tipo de hechos son materia de verificación e investigación, por lo que se revisan los videos y reportes ciudadanos para esclarecer lo ocurrido.

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Por Redacción Bogotá

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