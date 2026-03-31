Vía Bogotá–Girardot se prepara para Semana Santa: se esperan más de 650.000 vehículos

Además, se incrementó en un 50 % la capacidad de atención en vía, con más grúas, ambulancias, carros-taller y equipos de inspección, junto con la implementación de medidas como contraflujo en el tramo Melgar–Boquerón para el retorno. Foto: Archivo particular

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La vía Bogotá–Girardot se alista para una de las temporadas más exigentes del año. En el puente festivo más largo del año, más de 650.000 vehículos se movilizarán por este corredor clave del país, que ya registra un alto flujo en los primeros días de operación.

Solo entre el 27 y el 30 de marzo cerca de 235.000 vehículos han transitado, principalmente en sentido Bogotá–Girardot, marcando el inicio del llamado plan éxodo.

Ante este panorama, la Concesión Vía Sumapaz activó un plan especial de movilidad, en articulación con autoridades nacionales y locales, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y reforzar la seguridad vial durante Semana Santa.

Más controles y operación reforzada

El plan contempla monitoreo permanente las 24 horas desde el Centro de Control de Operaciones, así como el despliegue de más de 200 personas en el corredor.

Además, se incrementó en un 50 % la capacidad de atención en vía, con más grúas, ambulancias, carros-taller y equipos de inspección, junto con la implementación de medidas como contraflujo en el tramo Melgar–Boquerón para el retorno.

Desde la Policía de Tránsito también se anunció un refuerzo en los controles, especialmente para prevenir el exceso de velocidad y promover conductas seguras.

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La mayoría de las emergencias se pueden evitar

Uno de los datos clave que marcan esta temporada es que el 86 % de las más de 21.000 novedades atendidas en 2025 estuvieron relacionadas con fallas mecánicas.

Por eso, las autoridades insisten en la prevención como factor determinante. “La mayoría de los eventos en la vía pueden evitarse con una revisión oportuna del vehículo”, señalaron desde la concesión.

Este enfoque se suma a una reducción del 75 % en el índice de siniestralidad entre 2016 y 2025, atribuida a mejoras en infraestructura, control y cultura vial.

Recomendaciones para viajar

Para esta temporada, las autoridades hacen un llamado a los conductores a:

Revisar el estado técnico-mecánico del vehículo

Respetar los límites de velocidad

Evitar el uso del celular al conducir

Atender la señalización y condiciones climáticas

Consultar el estado de la vía antes de viajar

También habrá restricciones para vehículos de carga en fechas específicas y se aplicará el pico y placa regional en el ingreso a Bogotá durante el domingo de retorno.

Más que una vía, un corredor turístico

Más allá de la movilidad, la concesión destacó que este corredor también conecta con destinos turísticos como Silvania y sectores como Molino Rojo, donde los viajeros pueden encontrar gastronomía, artesanías y experiencias rurales.

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