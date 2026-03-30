Domiciliarios atacan en grupo a conductor y vandalizan su vehículo

Lo que comenzó como un reclamo por una señal de “PARE” terminó en un ataque: el vehículo del conductor fue vandalizado por un grupo de domiciliarios en el norte de Bogotá. Foto: Archivo Particular

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Lo que comenzó como un reclamo por una aparente imprudencia vial terminó en una persecución y en un ataque colectivo de un grupo de domiciliarios contra un conductor. Los hechos se registraron el 29 de marzo, en la calle 102 con carrera 19, donde un conductor le reclamó a un domiciliario por, presuntamente, ignorar una señal de “PARE”. Minutos después, la situación escaló.

De acuerdo con la denuncia, varios domiciliarios se habrían agrupado para perseguir al conductor hasta la carrera 19 con calle 109, donde, según testigos, lo interceptaron y atacaron en grupo. En medio del hecho, el vehículo de la víctima fue vandalizado.

#BOGOTÁ. Comunidad denuncia la peligrosa forma de operar de algunos domiciliarios de Rappi, quienes tras un reclamo por saltarse un "PARE" en el sector de la Cl 102 con Cr 19, convocaron a una turba para perseguir y emboscar al conductor en la Cr 19 con Cl 109 y destrurile el… pic.twitter.com/dU8vifrd3O — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 30, 2026

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Las denuncias también advierten que este tipo de situaciones no serían aisladas. Algunos ciudadanos aseguran que se han registrado episodios similares en los que grupos de domiciliarios actúan de manera coordinada y, en algunos casos, violenta, incluso contra personas vulnerables como mujeres y adultos mayores.

Por ahora, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este caso en particular. Sin embargo, la situación ha reabierto el debate sobre la regulación de estos servicios, las condiciones laborales de quienes los ejercen y los mecanismos de control frente a posibles hechos de violencia en vía pública.

Entre tanto, la comunidad pide mayor presencia de autoridades en la zona y acciones que permitan prevenir que este tipo de hechos se repitan.

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