Secretaría de la Mujer inició acompañamiento a joven tras acoso sexual en supermercado

8 de cada 10 mujeres manifestaron haber experimentado una situación de acoso sexual callejero en algún momento de su vida. EFE/Juan Pablo Pino Foto: EFE - Juan Pablo Pino

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Las mujeres son las que más se han sentido inseguras al caminar en la calle o en el transporte público, producto del acoso sexual. Así lo han registrado diversas encuestas de la Veeduría Distrital.

En el marco de esta crítica problemática, una joven fue víctima de este delito en los últimos días.

Gracias a un video que logró con su celular, quedó en evidencia el sujeto que la agredió verbalmente cuando estaba comprando un producto de panadería en el establecimiento comercial Carulla, en Chapinero.

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La grabación deja ver cómo ella le reclama por las miradas y comentarios de índole sexual que terminaron por incomodarla. “¡Seguridad! (...) Desde que me vio me está diciendo cosas. No es justo que venga a comprar un pan después del gimnasio y tenga que aguantarme esto", le comenta visiblemente molesta a un funcionario del supermercado.

Ante el evidente acoso sexual, dos jóvenes que observaban la situación deciden increpar al sujeto, obligándolo a retirarse del local. Mientras este, intenta responder físicamente y sigue justificándose.

Una joven denunció a un acosador en un Carulla del norte de Bogotá, "no puedo salir ni a comprar pan", señaló la afectada. pic.twitter.com/zMNfMkPr4i — Mauricio Vanegas (@Marovaan) March 30, 2026

Desde la Secretaría de la Mujer, informaron que a través de la Línea Púrpura, brindan acompañamiento y orientación a la joven. A su vez, indicaron que iniciaron diálogo con el establecimiento para revisar sus protocolos.

“Cuestionar a una mujer por su forma de vestir y responsabilizarla por ser acosada es violencia. No normalizar ni justificar estas violencias es clave para prevenirlas”, acotó la entidad distrital.

Desde Supermercados Carulla no se ha pronunciado sobre este indignante caso de acoso sexual para conocer cómo el personal puede actuar y orientar a quien se sienta agredida, pues según la joven, fueron los dos clientes quienes terminaron por apoyarla y auxiliarla.

Cabe recordar que en Colombia la Ley 294 de 1996 introdujo el Art. 210 A, que tipifica, como delito autónomo, el acoso sexual: “El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”.

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En pasados informes del año 2022 y 2023, las encuestas han mostrado cómo las mujeres son las que más se han sentido inseguras al utilizar el transporte público (67,2%) frente a los hombres (37,9%). Asimismo, el 70,7% de las mujeres respecto al 39,7% de los hombres, tienen en su mayoría esa sensación de inseguridad al transitar por las calles y espacios públicos de la ciudad.

Adicionalmente, 8 de cada 10 mujeres manifestaron haber experimentado una situación de acoso sexual callejero en algún momento de su vida, respecto a 6 de cada 10 hombres víctimas de dicha situación.

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