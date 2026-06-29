Donaciones recolectadas en Bogotá para animales damnificados ya se distribuyen en Venezuela

FOTODELDÍA AME4757. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/06/2026.- Voluntarios organizan este viernes donaciones para los damnificados por los dos terremotos ocurridos en Venezuela, en un centro de acopio en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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La campaña de solidaridad “Una Garra por Venezuela” alcanzó un hito clave en la atención de la emergencia. Las primeras 7 toneladas de ayudas humanitarias destinadas a perros, gatos y animales de compañía damnificados por los recientes terremotos ya se encuentran en territorio venezolano, específicamente en el aeropuerto de Maiquetía, donde están siendo recepcionadas para su distribución en albergues y hogares de paso.

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La senadora Andrea Padilla, una de las líderes de la iniciativa, confirmó la llegada del cargamento tras superar complejidades operativas en la zona de desastre. “Hoy, 29 de junio, les doy la tranquilidad de que tras sortear dificultades logísticas, de movilidad, de seguridad, las mismas réplicas que se siguen presentando, nuestros compañeros y compañeras delegados del Bloque Unido Defensa Animal Venezuela ya están en el aeropuerto cargando las donaciones con sus propias manos”, indicó.

Suspensión temporal de donaciones en especie

Debido a la masiva respuesta de los ciudadanos en los puntos de acopio de Bogotá, los organizadores anunciaron una modificación importante en la dinámica de la campaña: se suspende formalmente la recepción de ayudas en especie de manera temporal.

El balance logístico actual detalla la magnitud del acopio:

Enviadas: 7 toneladas despachadas en tiempo récord.

En bodega: Más de 15 toneladas represadas en almacenamiento que serán transportadas en un segundo y tercer envío.

Próximos despachos: Se sumarán donaciones procedentes de otras ciudades del país.

La senadora Padilla enfatizó que la prioridad inmediata de la campaña se concentrará en “repartir de manera justa y organizada estas donaciones que ya están en territorio venezolano”. El apoyo logístico para el traslado aéreo internacional ha sido articulado de manera conjunta con las empresas aliadas Avianca y Laica Mascotas.

Próxima fase: Atención médica y reconstrucción

La actualización de la estrategia gubernamental y civil ya no se enfocará en el recaudo de insumos, sino en el despliegue técnico en los puntos afectados por los sismos. Los objetivos de la nueva fase de la campaña son: Brigadas de salud para concentrar esfuerzos para coordinar y apoyar la llegada de un equipo médico veterinario encargado de asistir a los animales que presentan fracturas, deshidratación y lesiones cutáneas tras ser rescatados de los escombros.

Además, el control poblacional es otra de las prioridades, se busca desarrollar jornadas de esterilización en articulación con las organizaciones locales venezolanas como parte de las tareas de estabilización sanitaria.

La congresista extendió un reconocimiento público al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y a la Fundación Ruta Animal por liderar la operatividad en la capital, concluyendo que “la solidaridad y la empatía no sabe de especies ni de fronteras”.

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