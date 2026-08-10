¿Dónde donar tras el terremoto? Estos son los puntos oficiales en Bogotá y Cundinamarca

Los puntos habilitados reciben alimentos, agua y elementos de primera necesidad para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto. Foto: Apple Photos Clean Up - Archivo Particular

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En Bogotá, la Alcaldía Mayor, con apoyo de la Cruz Roja Colombiana, dispuso seis lugares para recibir donaciones. A estos se suman dos puntos anunciados por la Gobernación de Cundinamarca, que comenzarán a funcionar desde este martes 11 de agosto.

Las autoridades hicieron un llamado a realizar las donaciones únicamente en los lugares habilitados y entregar productos que respondan a las necesidades de las comunidades afectadas.

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¿Dónde donar en Bogotá?

Los ciudadanos que quieran sumarse a la jornada pueden llevar sus ayudas a cualquiera de estos seis puntos:

SAMU Sur de la Cruz Roja: avenida carrera 68 #31-41 sur.

SAMU Norte de la Cruz Roja: calle 134 - carrera Séptima B Bis #132-31.

Sede Cruz Roja Barrios Unidos: La Esmeralda #63-81.

Sede administrativa de la Cruz Roja: carrera 24 #73-38.

Bodega de la Cruz Roja: diagonal 79B #62-53.

Palacio de los Deportes: calle 63 #59A-06.

¿Qué se puede donar en Bogotá?

Entre los elementos solicitados se encuentran agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos.

También se reciben alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, enlatados abre fácil, fríjol, lentejas, harina, panela, leche en polvo y chocolate en polvo.

Para primeros auxilios se solicitan tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina y guantes quirúrgicos o de látex.

En cuanto a higiene personal, pueden entregarse jabón, champú, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para niños y adultos de todas las tallas, toallitas húmedas, crema antipañalitis y biberones.

Las autoridades recomendaron verificar las fechas de vencimiento antes de entregar alimentos u otros productos que puedan caducar.

Dos puntos adicionales en Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca también habilitó dos puntos de recepción de ayudas humanitarias, que estarán disponibles entre el 11 y el 23 de agosto de 2026.

El primero estará ubicado en la Gobernación de Cundinamarca, en la Plaza de la Paz, y recibirá donaciones entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.

El segundo funcionará en la Empresa de Licores de Cundinamarca, ubicada en la autopista Medellín, kilómetro 3,8, vía Siberia–Cota. Allí la atención será entre las 7:30 a. m. y las 4:00 p. m.

La convocatoria está abierta a ciudadanos, empresas, organizaciones y entidades públicas y privadas que quieran sumarse a la atención de la emergencia.

En Cundinamarca también reciben ayudas para animales

En estos dos puntos se recibirán alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo e higiene personal, productos de limpieza, ropa nueva e insumos básicos para atención y cuidado en salud.

A diferencia del listado divulgado para los puntos de Bogotá, la campaña de Cundinamarca también contempla alimentos y elementos de cuidado para perros y gatos afectados por la emergencia.

La Gobernación precisó que las donaciones deben encontrarse en buen estado, limpias y debidamente selladas. Cuando se trate de productos con fecha de vencimiento, esta deberá encontrarse vigente.

“En momentos como este, la solidaridad se convierte en una herramienta fundamental para acompañar a quienes atraviesan una emergencia”, señaló la administración departamental, que pidió donar únicamente elementos que respondan a las necesidades identificadas.

La recolección se realizará de manera articulada con las entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo para clasificar y posteriormente trasladar las ayudas hacia las comunidades que las requieran.

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