Dos capturados por crimen de conductor contactado mediante una aplicación en Bogotá

Los responsables, de 18 y 20 años fueron capturados tras chocar el vehículo hurtado. Foto: Mebog

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Dos sujetos de 18 y 20 años, fueron capturados por su presunta participación en el homicidio de un conductor de transporte por aplicación ocurrido en el sector de El Codito, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los sospechosos habrían solicitado un servicio desde el centro de la ciudad con destino al norte de la capital. Durante el recorrido, advierte la investigación, intimidaron al conductor con un arma de fuego y lo obligaron a desviarse de la ruta hacia una zona alta del sector de Soratama.

“Estas personas habrían solicitado mediante una aplicación ese servicio desde el centro de la ciudad hacia el norte, y en algún tramo de la Carrera Séptima habrían intimidado a este conductor, haciéndolo subir hacia el cerro en la parte alta del sector de Soratama”, señaló el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante operativo de Seguridad Ciudadana.

Según la investigación preliminar, la víctima recibió varios impactos de bala y falleció en el lugar de los hechos.

La alerta sobre una persona herida por arma de fuego activó un operativo de búsqueda en la localidad. De acuerdo con las autoridades, tras escuchar los disparos se desplegó un plan candado para cerrar las posibles rutas de escape de los sospechosos.

“Inmediatamente se escuchan los disparos, se inicia un plan candado en toda la jurisdicción de Usaquén”, explicó el oficial.

Pocos minutos después, los uniformados ubicaron el vehículo en el que escapaban los presuntos responsables. La persecución terminó en la calle 183 con carrera Séptima, donde el conductor perdió el control del automóvil y chocó contra un separador.

“En esta persecución, al hallar el vehículo, estos sujetos pierden el control del vehículo colisionando contra el separador de la Calle 183 con Séptima”, agregó Cháves.

Tras el accidente, los policías capturaron a los dos ocupantes del vehículo. Durante el procedimiento fue incautada una pistola, un proveedor y cinco cartuchos, elementos que ahora hacen parte del material probatorio de la investigación.

Según la Policía, el arma hallada en poder de los capturados habría sido utilizada para cometer el crimen. Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de homicidio agravado, hurto y porte ilegal de armas de fuego y municiones.

“Estas personas fueron puestas a disposición por el delito de homicidio agravado, hurto y, además, porte ilegal de arma de fuego y municiones”, concluyó el comandante operativo.

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