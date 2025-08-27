Dos capturados por secuestro con ambulancia en Bogotá; buscan a tercero en España

Los hechos ocurrieron en junio de 2024. La víctima fue interceptada por los hoy capturados quienes, bajo amenaza con armas de fuego, lo obligaron a subir a una ambulancia. Cuadras adelante la víctima abrió el vehículo médico y logró escapar. Un tercer implicado huyó a España y las autoridades colombianas solicitaron circular azul de Interpol para dar con paradero en Europa. Foto: Mebog

El 8 de junio de 2024 se presentó un intento de secuestro en inmediaciones del Parque de la 93, en el norte de Bogotá. La tarde de aquel sábado, varios hombres armados que se movilizaban en una ambulancia interceptaron a un empresario que acababa de estacionar su vehículo en vía pública. Tras amenazarlo de muerte, lo obligaron a subir al vehículo médico.

Los videos de cámaras de seguridad, ampliamente difundidos en redes sociales y medios de comunicación, muestran el momento exacto en que uno de los delincuentes, con arma en mano, forcejea con la víctima, quien se resiste a seguir la voluntad de los delincuentes. Así, lo que inicialmente parecía un intento de hurto se convirtió en un secuestro cuando el empresario fue forzado a subir a la ambulancia.

Durante el forcejeo, la víctima intentó escapar, pero otro hombre armado —que se movilizaba en un vehículo rojo que escoltaba la ambulancia— se lo impidió. Luego del rapto, los delincuentes emprendieron la huida, sin embargo, a pocas cuadras, el empresario logró lanzarse del vehículo en movimiento y escapar de sus captores. Las cámaras de la zona captaron el momento en que el ciudadano corre mientras una camioneta negra —que lo perseguía para auxiliarlo— también se aleja del lugar.

Captura de los responsables

Tras más de un año de investigación, la Policía de Bogotá anunció este miércoles la captura de dos implicados en el caso. Gracias al análisis de videos, testimonios y la colaboración de la empresa dueña de la ambulancia, las autoridades lograron identificar a los tres involucrados y los vehículos usados en el ilícito: la ambulancia y el vehículo rojo particular.

“Los hechos se presentaron bajo la modalidad de factor oportunidad, cuando la víctima fue abordada por dos hombres que, utilizando un arma traumática, lo intimidaron hasta obligarlo a subir a la ambulancia. Sin embargo, el ciudadano logró escapar minutos después. La ambulancia estaba registrada a nombre de una empresa de salud y, el día del hecho, se reportaba como no operativa”, señala la Policía de Bogotá.

La contundencia del material probatorio permitió solicitar tres órdenes de captura. No obstante, solo dos de ellas fueron efectivas y se materializaron en las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe.

El tercer involucrado, quien presuntamente conducía el vehículo rojo, salió del país y se esconde en España. Por esta razón, las autoridades solicitaron a Interpol la expedición de una circular azul para lograr su ubicación y posterior extradición.

Cargos y antecedentes

Los dos capturados tienen antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar, abuso de confianza, lesiones personales y violencia contra servidor público.

Ahora deberán responder por el delito de secuestro agravado, en concurso heterogéneo con intimidación o amenaza con arma de fuego, cargos que podrían representar una condena superior a 16 años de prisión.

