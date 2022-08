Dos sujetos le robaron el carro a un conductor y lanzaron a la víctima por un abismo

La familia le pide a las autoridades la recuperación de este carro que aún no han terminado de pagar. Foto: Archivo particular

En la madrugada de este 24 de agosto, una familia denunció el robo del carro que compraron hace poco con un crédito de 20 millones de pesos que hoy siguen pagando. De acuerdo con el testimonio, el padre estaba trabajando con el carro en una plataforma de transporte, y recibió la notificación de un servicio, el cual se trataba de un engaño, ya que los supuestos usuarios resultaron robándole el carro y tirando al hombre por un abismo.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, recogió a dos sujetos, quienes ya estando en el carro “desenfundaron un arma de fuego, tanto el de adelante como el que estaba atrás. De una vez me cogieron del cuello y me mandaron para la silla de atrás. Ahí me pegaron y me empezaron a amenazar”.

Después de esto, el conductor fue llevado hasta Bosa, allí un tercer sujeto se subió al carro, y entre los tres, le robaron el dinero que tenía en sus cuentas. “Esa persona fue la que subió y me dijo que cuánta plata tenía, que le diera mi número de celular, que se lo desbloqueara, fue el que me pidió los usuarios, las contraseñas de las tarjetas”, señaló la víctima en el Ojo de la noche de Noticias Caracol.

Pero como si fuera poco, después de este robo, se lo llevaron para Ciudad Bolívar, en donde lo tiraron por una pendiente. “Uno de esos muchachos se fue detrás de mí, el cual me amenazaba con arma de fuego, y aparte de eso yo simplemente le rogaba que no me fuera a hacer nada porque tengo dos hijas”.

Los tres sujetos, después de lastimar al conductor, emprendieron la huida en el carro. Así lo contó la mamá de la familia afectada, ella le pide a las autoridades que se pueda recuperar el vehículo, pues además de ser un sustento para la familia, no lo han terminado de pagar.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre enero y junio de este 2022 se han registrado 1696 robos de automotores en la capital. Siendo Kennedy la localidad más afectada con 363 hurtos, seguida de Engativá con 229, Puente Aranda y Suba (ambas con 153), y Ciudad Bolívar con 136.

De acuerdo con las cifras del Distrito, de los 1.696 robos, 693 fueron en la noche y 1068 se presentaron de lunes a viernes.

