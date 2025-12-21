Logo El Espectador
Bogotá
El asfalto que unía cuadras: la Navidad como excusa para rescatar los juegos populares

¿Se acuerda cuando jugaba piquis, trompo, yoyo o coca? No es raro hablar en pasado de estos juegos tan tradicionales, en un mundo conectado ahora por pantallas. Pero ¿ya los perdimos? Personajes e iniciativas distritales buscan que en esta época familiar sea el juego lo que conecte el pasado con el presente.

21 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En las calles de los barrios capitalinos, el sonido de la Navidad no siempre estuvo ligado a las notificaciones de los celulares o al ruido de los videojuegos. Hubo un tiempo cuando el ritmo de la época lo marcaba el roce de un trompo contra el cemento, el golpe seco de la coca, el “taz taz” de las canicas o el grito jubiloso de un “¡coroné!” tras una partida de golosa.

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
