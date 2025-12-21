El asfalto que unía cuadras: la Navidad como excusa para rescatar los juegos populares Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En las calles de los barrios capitalinos, el sonido de la Navidad no siempre estuvo ligado a las notificaciones de los celulares o al ruido de los videojuegos. Hubo un tiempo cuando el ritmo de la época lo marcaba el roce de un trompo contra el cemento, el golpe seco de la coca, el “taz taz” de las canicas o el grito jubiloso de un “¡coroné!” tras una partida de golosa.

