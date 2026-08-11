El Campín, Vive Claro y Nuestro Bogotá recibirán ayudas para afectados por el terremoto

Bogotá amplía los puntos habilitados para recibir alimentos, elementos de aseo y otras ayudas destinadas a las familias damnificadas. Foto: Archivo

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Dos de los principales escenarios de Bogotá y un centro comercial se suman a la recolección de ayudas para las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El estadio Nemesio Camacho El Campín, Vive Claro y el centro comercial Nuestro Bogotá habilitarán puntos para recibir donaciones, con horarios y mecanismos de entrega diferentes.

En El Campín, la recepción comenzará este miércoles 12 de agosto. Sencia, concesionaria encargada de administrar el escenario, habilitará un punto sobre la carrera 30, cerca del puente peatonal, que funcionará entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m.

La iniciativa tendrá dos frentes. El primero será la recolección de ayudas materiales en articulación con la Cruz Roja, que posteriormente serán gestionadas y trasladadas hacia las zonas donde más se necesiten.

¿Qué puede llevar a El Campín?

Entre los alimentos no perecederos solicitados están arroz, lentejas, harina de maíz, azúcar, fríjol, sal, chocolate, aceite vegetal, pasta, panela, atún y café.

También se recibirán elementos para el hogar como cobijas, juegos de sábanas, almohadas, toldillos, colchonetas sencillas de 1,20 x 1,90 metros y pilas.

En cuanto a higiene personal, se solicitan cepillos de dientes para adultos y niños, afeitadoras, crema dental, papel higiénico, desodorante, champú, toallas higiénicas y jabón de baño.

Para bebés se pueden donar pañales, pañitos húmedos, champú, crema antipañalitis, jabón de baño, peinillas y toallas.

También se podrán hacer donaciones en dinero

Quienes no puedan llevar ayudas materiales tendrán otra alternativa. Sencia habilitó la posibilidad de realizar aportes económicos a través de la Fundación Solidaridad por Colombia, que centralizará los recursos destinados a apoyar a las comunidades afectadas.

Según la información suministrada, las donaciones pueden realizarse a la cuenta de ahorros 039579776 del Banco de Bogotá, a nombre de la Fundación Solidaridad por Colombia, NIT 8600711691. También está habilitada la llave Bre-B @juntosxcolombia.

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Vive Claro será centro nacional de acopio

A la jornada se suma Vive Claro, cuyo pabellón funcionará como centro nacional de acopio del Gobierno Nacional para recibir, clasificar y despachar ayudas humanitarias. Las donaciones serán organizadas en el lugar y posteriormente canalizadas y distribuidas por el Gobierno Nacional hacia las comunidades afectadas de Chocó, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Tolima. La recepción estará habilitada hasta el 31 de agosto, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.

¿Por dónde ingresar a Vive Claro?

El acceso dependerá del tipo de entrega. Empresas, camiones, vehículos de gran formato y logística institucional o del Ejército deberán ingresar por la Puerta 4, en la calle 53 con carrera 60. Las personas que lleven donaciones particulares en vehículos deberán utilizar la Puerta Vehicular 2.

También podrán sumarse voluntarios, quienes deberán ingresar por la Puerta 10 y realizar el proceso de acreditación y registro. Podrán participar personas mayores de 16 años y sin mascotas. Entre los elementos prioritarios se encuentran agua potable, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, colchonetas, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios.

Nuestro Bogotá habilita punto de acopio en el occidente

El centro comercial Nuestro Bogotá también se sumó a la recolección y habilitó un punto para facilitar las donaciones de quienes se encuentran en el occidente de la capital.

Los ciudadanos podrán entregar los insumos en el punto de información del primer piso, junto al Éxito Wow. Las ayudas serán recibidas de lunes a viernes, entre las 10:00 a. m. y las 7:00 p. m.; los sábados, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.; y los domingos, de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.

Para organizar las contribuciones, la administración habilitó además un local de 80 metros cuadrados, donde se almacenarán las ayudas antes de ser recogidas por la Cruz Roja Colombiana. En este punto se requieren principalmente agua potable, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, colchonetas, cobijas y suministros de primeros auxilios.

Con estos nuevos espacios, Bogotá continúa ampliando los puntos disponibles para que ciudadanos, empresas y organizaciones puedan aportar a la atención de las familias damnificadas por el terremoto.

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