Tras terremoto, Cundinamarca reporta afectaciones en 89 viviendas y 80 colegios

Las autoridades continúan evaluando las estructuras afectadas para determinar si representan algún riesgo para las comunidades. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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Cundinamarca entregó este martes 11 de agosto un nuevo balance de las afectaciones ocasionadas por el terremoto. Tras recibir reportes de 92 municipios, las autoridades identificaron daños, en su mayoría leves, en viviendas, instituciones educativas, centros de salud y otros tipos de infraestructura.

De acuerdo con el gobernador Jorge Rey, hasta el momento se han reportado algún tipo de afectación en 89 viviendas y 80 instituciones educativas, estas últimas entre las infraestructuras con mayor número de novedades.

A estas se suman cinco hospitales y centros de salud, cinco alcaldías municipales, tres estaciones de Policía, cuatro iglesias, una plaza de mercado y tres establecimientos del sector empresarial.

Pese al número de estructuras afectadas, el gobernador confirmó que Cundinamarca no registra pérdidas humanas ni personas lesionadas como consecuencia del terremoto.

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Dos colegios suspenden clases

Este martes, las autoridades realizarán una visita especial a dos instituciones educativas públicas ubicadas en Nilo y Tabio, luego de que los respectivos comités municipales de gestión del riesgo consideraran necesaria una evaluación más detallada de sus estructuras.

La inspección estará a cargo de ingenieros patólogos, quienes deberán establecer las condiciones de las edificaciones y determinar si existen riesgos para la comunidad educativa.

Mientras se conocen los resultados de estos estudios, no habrá clases en las dos instituciones.

El nuevo balance amplía el panorama de afectaciones que se había conocido durante las primeras horas posteriores al terremoto, mientras continúan las evaluaciones para determinar el estado de las estructuras reportadas por los municipios.

Cundinamarca inicia recolección de ayudas

Paralelamente, la Gobernación de Cundinamarca anunció que, junto con el Ministerio del Interior, inició una jornada de recolección de ayudas humanitarias para apoyar a los departamentos más afectados por el terremoto, especialmente a las familias damnificadas en Chocó.

Para canalizar las donaciones, el departamento habilitó dos puntos de acopio que estarán disponibles entre el 11 y el 23 de agosto de 2026.

El primero funcionará en la Gobernación de Cundinamarca, en la Plaza de la Paz, en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. El segundo estará ubicado en la Empresa de Licores de Cundinamarca, en la autopista Medellín, kilómetro 3,8, vía Siberia–Cota, y recibirá ayudas entre las 7:30 a. m. y las 4:00 p. m.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos, empresas, organizaciones y entidades públicas y privadas que quieran sumarse a la atención de la emergencia y apoyar a las comunidades que enfrentan las mayores afectaciones tras el terremoto.

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