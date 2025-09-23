El decomiso de mercancía de contrabando que terminó en disturbios en Chapinero

Comerciantes se enfrentan con la UNDMO tras operativo de la DIAN Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sobre las dos de la tarde de este martes, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), realizó un operativo en el sector de Lourdes, localidad de Chapinero. Sin embargo, el desarrollo de la jornada terminó en disturbios entre uniformados de la UNDMO y comerciantes que rechazaban la intervención.

Lea más: Sale director del Instituto Distrital de Turismo: dirigirá Asocapitales

Tras casi dos horas en que la movilidad se vio afectada y locales comerciales tuvieron que cerrar de manera preventiva, la DIAN informó que solo pudo ejecutar el 30% de la acción de control.

Como resultado fue la aprehensión de 180 bultos que contenían aproximadamente dos mil unidades de confecciones, además de artículos misceláneos y productos para mascotas, todos de origen extranjero avaluado preliminarmente en más de 500 millones de pesos.

Le puede interesar: Dignidad menstrual: plan del departamento por el bienestar de las cundinamarquesas

“Al momento de la diligencia, no se presentaron los documentos que acreditaran la legal introducción de estos bienes al territorio aduanero nacional”, justificó la DIAN.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.