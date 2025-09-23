Sale director del Instituto Distrital de Turismo: dirigirá Asocapitales

Andrés Santamaría agradeció la elección. Foto: EFE - David Fernández

En la Alcaldía de Bogotá se llevó a cabo este martes una asamblea extraordinaria entre los alcaldes de las ciudades capitales del país para elegir la nueva junta directiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales.

Tras el periodo de un año del alcalde de Cali, Alejandro Eder, como presidente de la Asociación, el primer mandatario de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue elegido para el periodo 2025-2026. Como vicepresidente fue elegido el alcalde de Mocoa, Carlos Hugo Piedrahita Pérez y como secretario de la Junta Directiva, James Padilla García.

Mientras tanto, el ahora exdirector del Instituto Distrital de Turismo, Andrés Santamaría Garrido, dirigirá Asocapitales. Con más de 15 años de experiencia en el sector público, defensor del Pueblo en el Valle del Cauca y personero de Cali, además de presidir la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper), Santamaría agradeció al alcalde por la elección.

“A usted y a todos los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia, mil gracias. Reitero mi compromiso, como usted lo ha señalado, de trabajar por nuestras capitales para lograr una gestión pública eficiente y transparente, pero, sobre todo, para que el trabajo desde Asocapitales contribuya a mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos”, manifestó a través desde su cuenta de X.

¿Qué retos asumirá el nuevo director?

Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, señalaron que Andrés Santamaría tendrá el reto de impulsar importantes proyectos para las ciudades capitales, como la expedición de la Ley Orgánica de Competencias, la reforma al Sistema Penitenciario y la defensa de la autonomía territorial, en el marco de un mandato de austeridad.

“Confiamos en que, con su liderazgo, y trabajando unidos, se obtendrán resultados significativos no solo para las ciudades capitales, sino para todo el país”, agregó la Asociación.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión representar y defender las posiciones y los intereses comunes de las ciudades capitales del país ante el Gobierno Nacional, el Congreso y las Altas Cortes.

Para ello, los espacios de diálogo, integración, concertación y colaboración entre las autoridades municipales y nacionales son fundamentales en el diseño e impulso de iniciativas que promuevan el desarrollo de las ciudades capitales y de sus habitantes.

Para lograr consolidar esta visión, su Plan Estratégico 2023 – 2030 definió objetivos de largo plazo y estrategias articuladas con agendas internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo de París.

