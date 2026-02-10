Logo El Espectador
El Minuto de Dios activa campaña para ayudar a damnificados por el invierno en Córdoba

La ayuda llegará a Córdoba y otros cinco departamentos afectados por las lluvias. Así puede sumarce

Redacción Bogotá
10 de febrero de 2026 - 11:22 p. m.
ACOMPAÑA CRÓNICA: COLOMBIA LLUVIAS AME2401. TIERRALTA (COLOMBIA), 06/02/2026.- Fotografía aérea que muestra inundaciones este jueves, en una zona rural de Tierralta, en Córdoba (Colombia). En un salón de clases convertido en albergue temporal, con pupitres amontonados contra las paredes, colchones apoyados en los rincones y ropa tendida en las ventanas, José Julián Castaño mira su celular mientras espera noticias sobre cuándo podrá volver a su tierra.El campesino, padre de cinco niños, es uno de los EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega
Ante la grave emergencia provocada por la ola invernal que afecta a varias regiones del país, la Corporación Organización El Minuto de Dios (COMD) activó una campaña nacional de ayuda humanitaria para atender a miles de familias damnificadas, con especial énfasis en el departamento de Córdoba, la zona más golpeada por los fuertes aguaceros de las últimas semanas.

En contexto: Los temores que persisten tras las lluvias en Córdoba

De acuerdo con reportes oficiales, el invierno ha dejado más de 69.000 familias afectadas en 104 municipios, con pérdidas significativas en viviendas, enseres y medios de subsistencia. En este contexto, la Corporación anunció que concentrará su respuesta humanitaria en Córdoba, sin dejar de apoyar a comunidades vulnerables en Nariño, Bolívar, Urabá, La Guajira y Cauca.

La ayuda está orientada a garantizar condiciones básicas de alimentación, higiene, abrigo y dignidad para las personas que han visto alterada su vida cotidiana por esta emergencia climática. Para ello, El Minuto de Dios hizo un llamado a la solidaridad ciudadana mediante aportes en dinero y donaciones en especie.

¿Cómo donar?

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa solidaria pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

  • Donaciones en dinero
    • Cuenta corriente Davivienda No. 004069997585
    • Página web oficial: www.minutodedios.org
    • Línea telefónica: 601 5874441
  • Donaciones en especie, con énfasis en:
    • Alimentos no perecederos: arroz, pasta, atún o sardinas en lata, granos, harina, aceite, panela, avena, sal, azúcar y bebidas en polvo.
    • Elementos de aseo e higiene: jabón de baño y de ropa, champú, crema dental, cepillos, papel higiénico, toallas higiénicas y pañales para niños y adultos.
    • Ayudas de abrigo y descanso: colchonetas y frazadas nuevas.

Punto de entrega en Bogotá

Las donaciones en especie pueden entregarse en el Banco de Ropas, ubicado en la transversal 73A #82-61, barrio Minuto de Dios, en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
  • Sábados: 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Desde la Corporación Organización El Minuto de Dios señalaron que la campaña busca estar cerca de las comunidades afectadas “sin pausa”, para que la ayuda llegue a tiempo y se traduzca en un alivio real para quienes lo han perdido casi todo.

