El Mundial impulsa el comercio en Bogotá: ventas suben más de 50 % con la Selección Colombia

AME5264. BOGOTÁ (COLOMBIA), 27/06/2026.- Aficionadas de Colombia reaccionan durante la transmisión del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Portugal este sábado, en el Claro Fútbol Fest en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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El pitazo inicial de cada partido de la Selección Colombia no solo paraliza oficinas, restaurantes y hogares. También activa las cajas registradoras de miles de negocios en Bogotá. A medida que el equipo nacional avanza en el Mundial de 2026, bares, gastrobares, restaurantes, centros comerciales y tiendas especializadas reportan una mayor afluencia de clientes y proyectan incrementos significativos en sus ventas.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Fenalco Bogotá Cundinamarca, nueve de cada diez comerciantes (88 %) consideran que el Mundial ha tenido un impacto positivo en sus negocios, mientras que el 66 % estima que sus ventas aumentarán más de un 50 % durante los partidos de la Selección Colombia, especialmente en categorías como alimentos, bebidas, licores, camisetas, tecnología y entretenimiento.

Restaurantes, bares y centros comerciales esperan el mayor movimiento

El optimismo del comercio se concentra en los establecimientos donde los aficionados acostumbran reunirse para seguir los encuentros del combinado nacional.

Fenalco señaló que restaurantes, bares, gastrobares y centros comerciales son algunos de los negocios que más se benefician durante las jornadas mundialistas. Para aprovechar esa demanda, el 56 % de los comerciantes implementó campañas publicitarias relacionadas con el torneo, el 33 % preparó promociones y combos especiales y otro 11 % decidió proyectar los partidos en sus establecimientos para atraer más clientes.

Los productos que más se venden

El sondeo también muestra cuáles son los artículos que lideran las compras de los bogotanos durante la cita orbital. Las mayores expectativas de ventas se concentran en productos promocionales relacionados con el Mundial (31 %), seguidos por snacks, alimentos, bebidas y licores (25 %), camisetas y artículos deportivos (13 %) y televisores y equipos tecnológicos (12 %), categorías que tradicionalmente aumentan su demanda durante los grandes torneos de fútbol.

Un impulso económico para toda la ciudad

Más allá del comercio minorista, las autoridades consideran que el Mundial representa uno de los principales dinamizadores de la economía bogotana durante 2026.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico estima que el torneo tendrá un impacto cercano a $1,6 billones sobre el PIB de Bogotá durante el segundo y tercer trimestre del año, impulsado por el incremento del consumo de los hogares, el turismo interno, la gastronomía, la movilidad y las actividades de entretenimiento asociadas a los partidos de la Selección Colombia.

Cada partido de Colombia mueve miles de millones de pesos

El impacto económico también se refleja en el consumo directo que generan los encuentros del equipo nacional. Un análisis citado por Fenalco señala que cada partido de la Selección Colombia puede movilizar hasta $60.000 millones en consumo relacionado con alimentos, bebidas, tecnología, entretenimiento y artículos deportivos. Al mismo tiempo, las ventas de televisores crecieron 22 % durante el último año, mientras que la demanda de camisetas, banderas y accesorios de la Selección registra incrementos cercanos al 20 % durante las jornadas mundialistas.

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