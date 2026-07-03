Así operaba el falso técnico de Vanti que estafaba y hurtaba en Bogotá

Las autoridades recomendaron verificar siempre la identidad de los técnicos antes de permitir el ingreso a viviendas o comercios. Foto: Vanti

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La Policía de Bogotá capturó a un hombre señalado de hacerse pasar por técnico de Vanti para engañar a comerciantes y propietarios de establecimientos, exigir pagos irregulares y, en algunos casos, cometer hurtos aprovechando el acceso a los inmuebles.

Según las autoridades, el presunto estafador se presentaba como funcionario autorizado para realizar la Revisión Periódica Obligatoria del servicio de gas natural. Una vez lograba ingresar, aseguraba que el establecimiento incumplía la normatividad o que el plazo para realizar la inspección había vencido.

Con ese argumento, intimidaba a las víctimas para solicitar dinero, exigir supuestos sobornos o advertirles que el servicio sería suspendido si no accedían a sus exigencias.

La captura fue posible gracias a las denuncias presentadas por ciudadanos, el seguimiento realizado por Vanti y el trabajo conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá, que permitió identificar al presunto responsable y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

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Así puede verificar si un técnico sí pertenece a Vanti

Tras la captura, la empresa recordó que la fecha para realizar la Revisión Periódica Obligatoria aparece registrada en la factura mensual del servicio.

Además, explicó que cuando la inspección es realizada directamente por Vanti, el técnico debe portar el carné oficial de la compañía o de una empresa contratista autorizada, así como el uniforme correspondiente.

La empresa también recomendó verificar siempre la identidad del funcionario antes de permitir su ingreso al inmueble y desconfiar de cualquier persona que solicite pagos en efectivo durante la visita.

Para mayor seguridad, los usuarios pueden consultar la identidad del trabajador en la plataforma de verificación de Vanti, ingresando el número de cédula y el código que aparece en el carné. El sistema mostrará la fotografía, el nombre, la empresa contratista, la actividad autorizada y el municipio donde presta el servicio.

Si la información no coincide o el sistema indica que el trabajador no está autorizado, la recomendación es no permitir el ingreso al inmueble y reportar de inmediato el caso a las autoridades o a la empresa.

Finalmente, Vanti y la Policía hicieron un llamado a denunciar cualquier intento de fraude o actividad sospechosa relacionada con el servicio de gas natural, con el fin de evitar nuevas estafas a los usuarios.

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