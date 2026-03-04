El patrón de lluvias en Bogotá: ¿por qué las tormentas se concentran en horas de la tarde?

Lluvias en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Es bien sabido que el clima de Bogotá es cambiante, inestable y por momentos impredecible. Si últimamente ha notado que el día comienza despejado, incluso son soles radiantes, y termina con el consabido aguacero, no es coincidencia. En Bogotá, las lluvias suelen concentrarse en horas de la tarde por una combinación de factores atmosféricos y geográficos.

Le puede interesar: El canto de las aves, espejo de la brecha social en Bogotá

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), el fenómeno responde principalmente al calentamiento del día y al comportamiento de los vientos.

El papel del sol y el calentamiento diurno

En las mañanas, la ciudad suele registrar temperaturas que rondan los 10 °C. A medida que avanza el día y el sol alcanza su punto más alto (al mediodía), los termómetros pueden subir hasta los 19 °C o 20 °C.

Ese aumento genera evaporación de la humedad acumulada en suelos húmedos, vegetación, humedales, cuerpos de agua y superficies mojadas por lluvias previas. Cuando ese vapor asciende y encuentra condiciones favorables en la atmósfera, se forman nubes de desarrollo vertical que suelen consolidarse entre el inicio y la mitad de la tarde.

Este proceso, conocido como calentamiento diurno, explica en parte por qué la mayoría de lluvias de los últimos días se han presentado después del mediodía.

Los vientos

Los vientos influyen directamente en la formación de lluvias. Cuando son fuertes, dispersan la humedad y dificultan la formación de nubes, favoreciendo la formación de cielos más despejados. En cambio, si son débiles o están en calma, permiten que la humedad se acumule y se desarrollen nubes de tormenta.

Por eso es posible que un día comience soleado y termine con lluvia intensa: el calentamiento del aire puede volver inestable la atmósfera en el transcurso de unas pocas horas.

La ubicación de la ciudad también incide

La ubicación geográfica de Bogotá también influye en sus patrones de precipitación. Entre los factores determinantes están:

Los Cerros Orientales

La llegada de humedad desde los Llanos Orientales

Influencias del Pacífico, el Valle del Magdalena y la Amazonía

La presencia de humedales y amplias zonas verdes

Las llamadas “islas de calor”, es decir, zonas urbanas que enfrentan temperaturas significativamente más altas que otros puntos cercanos. Este fenómeno es exacerbado por la falta de vegetación y una alta concentración de edificios, cemento y hormigón.

Esta combinación, explica el idiger, hace que las lluvias puedan ser muy localizadas: mientras en una localidad cae un aguacero, en otra puede no llover.

¿Siempre llueve en la tarde?

No necesariamente. En los meses menos lluviosos, es más común que las precipitaciones se concentren en la tarde. Sin embargo, durante las temporadas de más lluvia (marzo, abril, mayo octubre y noviembre) puede llover en distintos momentos del día, incluso en la madrugada o la noche.

Históricamente, los eventos más intensos se han registrado entre el mediodía y las 4:00 p.m., especialmente en los meses de mayor precipitación.

¿En qué épocas se concentran las tormentas eléctricas?

Estudios del Idiger, el Ideam y la Secretaría Distrital de Ambiente, evidencian que en abril y octubre aumenta la actividad eléctrica en la ciudad. El mayor número de descargas suele ocurrir entre el mediodía y las 4:00 p.m., y octubre registra algunos de los niveles más altos de densidad de rayos del año.

No obstante, estos patrones pueden variar por la influencia de sistemas atmosféricos regionales, tal y como ha ocurrido con recientes aguaceros que han derivado en tormentas con alta presencia de rayos y relámpagos, particularmente en localidades ubicadas al occidente de la ciudad, como Suba, Engativá y Fontibón.

¿Puede haber granizadas o vendavales?

Sí. Las tormentas de la tarde pueden estar acompañadas de ráfagas fuertes de viento, vendavales e incluso granizadas. Esto ocurre cuando las nubes crecen rápidamente y se cargan de agua y hielo, lo que puede provocar lluvias intensas en pocos minutos, caída de granizo y afectaciones en techos, árboles o movilidad.

Recomendaciones ante la temporada de lluvias

Ante el inicio de la primera temporada lluviosa del año, el Idiger recomienda:

Limpiar canales, canaletas y bajantes.

Verificar y asegurar techos y cubiertas.

Hacer mantenimiento preventivo a bombas de agua en edificios.

No arrojar basura a calles ni cuerpos de agua.

Reportar emergencias a la línea 123.

La entidad mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas. Recuerde que puede consultar el comportamiento de las lluvias en tiempo real a través del Sistema de Alerta de Bogotá (SAB).

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.