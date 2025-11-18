Logo El Espectador
El regreso a Bogotá que terminó en tragedia para los Villota Escandón: “teníamos esperanza”

Tres mujeres, entre ellas una menor de 16 años, se encuentran desaparecidas. En medio de la angustiante búsqueda, parte de la familia viajó a Silvania para apoyar las labores. Esto dijeron en el sitio de la tragedia.

Juan Camilo Parra
18 de noviembre de 2025 - 10:37 p. m.
La creciente de la quebrada Yayatá se llevó cinco casas, afectó 17 familias y arrasó con el vehículo de la familia.
Foto: Óscar Pérez
Una creciente súbita en Silvania (Cundinamarca) convirtió un regreso rutinario a Bogotá en una tragedia para la familia Villota Escandón. El vehículo en el que viajaban fue arrastrado por la corriente mientras regresaban de su finca en una vereda del municipio, en donde solían reunirse para pasar fechas de descanso en familia.

El saldo del accidente tiene consternado al vecino municipio, que no recuerda haber vivido una tragedia semejante en los últimos años. Segundo Villota, de 70 años y trabajador de la Procuraduría, fue hallado sin vida al poco tiempo del accidente; su esposa Teresa Escandón, de 68 años, su hija Ana Lucía Villota, de 48 años, y su nieta Manuela Sofía, de 16 años, siguen desaparecidas.

“Teníamos esperanza”

Sara Villota, nieta del señor Segundo, fue la única sobreviviente. “Ella vio cómo el agua subía de golpe… abrió la puerta y trató de sacar a su mamá y a hermana, pero no pude”, le contó a El Espectador David Carranza, su primo, con quien tuvo el primer contacto después del accidente que le arrebató a su familia.

Según contó el joven de 22 años, horas antes de la tragedia otro vehículo de la familia salió a Bogotá. “Teníamos tareas pendientes y por eso salimos antes”, contó David Carranza.

Tras hablar con Sara y enterarse en detalle de lo sucedido, David descendió junto a otros familiares por la ribera de la quebrada Yayatá. “Encontramos ropa, la cédula de mi tía y partes del carro… en la mañana todavía teníamos esperanza, pero ahora ya no”, tras la larga e infructuosa jornada de búsqueda.

Entretanto, familiares, cercanos y amigos de la familia permanecen unidos en Silvania, acompañando la búsqueda de los desaparecidos mientras los organismos de socorro continúan su labor.

La emergencia se suma a los efectos de las fuertes lluvias en el municipio, que también han destruido 16 viviendas y afectado a 60 personas. Bomberos de Fusagasugá, Cachipay y Tibacuy, la Alcaldía, Gestión del Riesgo y la Cruz Roja participan en las labores de rescate. El gobernador Jorge Rey confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta y atender a los afectados.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
