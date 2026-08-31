Emergencia en Guayabetal: lluvias elevan el nivel del río y amenazan el puente Ocal

Puente Ocal en Guayabetal tras emergencia por lluvias. Foto: Archivo Particular

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Cundinamarca atraviesa doble emergencia climática: mientras en el centro y occidente del departamento el fuego arrasa con miles de hectáreas, en el oriente las lluvias no han dado tregua. En las últimas horas, las lluvias provocaron la acumulación de grandes cantidades de material en el sector El Ocal, donde se encuentra el puente que permite el acceso a 11 veredas.

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De acuerdo con las autoridades, los sedimentos provenientes de aguas arriba han elevado el nivel del río hasta alcanzar la superestructura del puente y superar su sección hidráulica natural, de unos siete metros de altura.

Gobernación adelanta trabajos con maquinaria pesada

Las autoridades han utilizado maquinaria para retirar material de los ríos Negro y Blanco, aunque las nuevas lluvias vuelven a generar acumulaciones. Durante la evaluación se determinó que el puente Ocal mantiene buenas condiciones estructurales.

Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca entregó el siguiente balance: “Hemos apoyado con maquinaria para realizar labores de retiro de material en los ríos Negro y Blanco, buscando remover los sedimentos que se acumulan en la sección del puente. Pero el material que baja es tanto que, con cada nueva lluvia, se pierde buena parte del trabajo realizado y nuevamente se acumulan grandes volúmenes”.

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Y es que el el puente Ocal permite el ingreso a 11 veredas de Guayabetal y hoy la acumulación de material ha hecho que el nivel del río supere la sección hidráulica natural, de aproximadamente siete metros de altura, hasta llegar a tocar la superestructura del puente.

“Durante la evaluación verificamos que, pese a esta situación, el puente se encuentra en buen estado estructural”, añadió Rey.

Autoridades evalúan habilitar paso alterno

El gobernador de Cundinamarca añadió que las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y evalúan las acciones para recuperar la capacidad hidráulica del puente Ocal y habilitar un paso para las comunidades que viven del otro lado.

“Junto con Riesgos Cundinamarca, el ICCU, la Alcaldía de Guayabetal, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil y la Policía Nacional, mantenemos el monitoreo y la evaluación para determinar las acciones que nos permitan recuperar la sección hidráulica en el puente y bajar la altura de la lámina de agua, una vez tengamos condiciones seguras para el ingreso de la maquinaria. Al mismo tiempo, evaluamos la habilitación de un paso alterno para estas comunidades que permita reducir el impacto sobre su movilidad”.

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