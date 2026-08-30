Vía se hunde y atrapa camiones del Metro en Los Mártires: vecinos exigen solución

Los hundimientos en la carrera 16 ya han atrapado camiones pesados y mantienen en alerta a los habitantes del barrio Eduardo Santos. Foto: Archivo particular

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Un problema que comenzó con un hueco en la carrera 16 entre calles 2 y 3, en el barrio Eduardo Santos, localidad de Los Mártires, tiene preocupados a los habitantes del sector. Según denunció el concejal Jesús David Araque, el terreno presenta hundimientos y varios camiones relacionados con las obras del Metro de Bogotá han quedado atrapados al transitar por allí.

La alerta no es nueva. Araque asegura que desde hace siete meses vecinos y líderes comunitarios vienen advirtiendo sobre el deterioro de la vía y han solicitado la intervención de las entidades responsables.

El panorama, sin embargo, habría empeorado: a pocos metros del primer punto empezó a aparecer un segundo hundimiento, cerca del Hospital La Misericordia.

“Aquí no estamos hablando simplemente de un hueco. Los vecinos temen que debajo de la vía exista una afectación estructural mucho mayor. Cada día que pasa sin intervenir, el riesgo aumenta”, señaló el concejal.

Camiones pesados pasan diariamente por el sector

De acuerdo con la denuncia, por esta vía circulan con frecuencia camiones doble troque que transportan cargas superiores a las 10 toneladas y abastecen obras relacionadas con el proyecto Metro.

Araque publicó imágenes del estado del corredor y aseguró que varios de estos vehículos ya han quedado enterrados en los puntos deteriorados.

“Miren esto: aquí se han enterrado varios camiones de la obra del Metro. La vía aledaña se está destruyendo y los vecinos del barrio Eduardo Santos no aguantan más”, escribió el cabildante en su cuenta de X.

Los residentes también reportan polvo, deterioro de la calzada y problemas de movilidad y convivencia asociados al tránsito constante de vehículos pesados.

Por ahora, la denuncia no permite concluir que las obras del Metro hayan causado directamente los hundimientos. Ese punto deberá determinarlo un estudio técnico que establezca qué está ocurriendo bajo la vía y qué papel, si alguno, ha tenido el tránsito pesado en su deterioro.

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Comunidad amenaza con bloquear el paso

La inconformidad ya llegó al punto de que algunos líderes comunitarios contemplan bloquear el ingreso de los camiones como forma de presión.

Hace aproximadamente una semana, habitantes y entidades sostuvieron una mesa de trabajo para revisar la situación, pero, según la denuncia, el encuentro terminó sin una solución concreta.

“Queremos el Metro, pero no puede haber daños colaterales”, agregó Araque, quien aseguró que ya había enviado oficios alertando sobre el problema.

El concejal pidió una intervención urgente de la carrera 16 y estudios que permitan determinar por qué se está hundiendo la vía y si existe un riesgo mayor para el sector.

Mientras llega una respuesta técnica, los habitantes mantienen la preocupación por un problema que, según denuncian, pasó de un hueco a dos y lleva siete meses sin una solución definitiva.

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