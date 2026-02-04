El paso de las lluvias deja inundaciones, árboles caídos y una vivienda colapsada en Bogotá

Las fuertes lluvias causaron emergencias en Bogotá, con inundaciones, árboles caídos y una vivienda colapsada. Foto: Alcaldía de Kennedy

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Bogotá provocaron múltiples emergencias en vías, viviendas y edificaciones, lo que obligó a las autoridades distritales a atender decenas de reportes en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el balance entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se recibieron 36 reportes por inundaciones y encharcamientos, así como 21 casos de árboles caídos o en riesgo de colapso, situaciones que representaron un peligro para la comunidad.

Según explicó el director, Guillermo Escobar, el inicio de febrero mantiene el mismo comportamiento climático de enero, mes que ya había registrado un exceso de precipitaciones frente a años anteriores. “Tuvimos un enero con exceso de lluvias y febrero ha comenzado en la misma condición. Esto obedece a lo que está ocurriendo a nivel hemisférico”, señaló.

Escobar también hizo un llamado preventivo a la ciudadanía para reducir los riesgos dentro de viviendas y edificaciones, especialmente en zonas bajas. “Es fundamental que las personas revisen y mantengan en funcionamiento los equipos eyectores de sótanos y parqueaderos. Ayer, por ejemplo, en la calle 100 con carrera 64, 12 vehículos resultaron afectados por la acumulación de agua”, explicó.

Lea más: A los golpes: así fueron grabados dos policías durante un acto de intolerancia

Emergencia en Kennedy

La situación más grave se presentó en la localidad de Kennedy, en el barrio Roma, donde una vivienda sufrió afectaciones estructurales severas y colapsó por completo, lo que obligó a la evacuación preventiva de 13 viviendas aledañas. En total, siete familias resultaron afectadas, entre ellas tres menores de edad y un adulto mayor.

“Tuvimos que realizar la valoración estructural y recomendar la evacuación inmediata de las familias que se encontraban en el lugar”, indicó el director del IDIGER.

Las autoridades informaron que la Secretaría de Integración Social realizó el censo correspondiente y entregó las ayudas técnicas requeridas a las familias afectadas. De manera paralela, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Enel y Gas Natural adelantaron acciones preventivas para mitigar riesgos adicionales asociados a las redes de servicios públicos.

Desde la Alcaldía Local de Kennedy se mantiene un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, desde donde se coordina la atención interinstitucional y se garantiza el acompañamiento a las familias, mientras la Administración Distrital avanza en la definición de una solución definitiva para el núcleo familiar afectado y el propietario del inmueble.

Entre tanto, los organismos de emergencia continúan en monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas lluvias en los próximos días y reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de riesgo a través de la línea 123.

Lea más: Congresista y concejal demandan al Distrito por alza del pasaje del SITP