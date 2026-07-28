Empresa Metro multa con COP 358 millones al concesionario por retrasos en Ciudad Kennedy

La sanción fue impuesta en primera instancia luego de que la interventoría concluyera que la estructura de la estación no fue terminada dentro del plazo acordado, pese a una prórroga de 60 días. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB) impuso, en primera instancia, una multa por COP 358 millones al Concesionario Metro Línea 1 (ML1) por incumplimientos en el cronograma de construcción de la estación Ciudad Kennedy, una de las paradas de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

La decisión fue adoptada luego de que la interventoría determinara que el concesionario no terminó, dentro del plazo establecido, la Unidad de Ejecución 162, correspondiente a la estructura de la estación, incumpliendo las obligaciones contempladas en el Contrato de Concesión 163 de 2019.

Inicialmente, la infraestructura debía estar finalizada el 31 de enero de 2026. Sin embargo, el concesionario hizo uso de un mecanismo previsto en el contrato que le permitió ampliar el plazo por 60 días, luego de pagar una compensación de COP 1.560 millones, por lo que la nueva fecha de entrega quedó para el 1 de abril de 2026.

No obstante, vencido ese plazo, la Empresa Metro, con base en los informes de la interventoría, inició un procedimiento administrativo para exigir el cumplimiento de la obligación contractual de terminar la obra.

Como resultado de ese proceso, la EMB estableció que, con corte al 17 de julio de 2026, la Unidad de Ejecución 162 registraba un avance del 95,45 %, lo que significa que aún estaba pendiente por ejecutar el 4,55 % de la infraestructura. Con base en ese porcentaje de incumplimiento, la entidad calculó una multa de COP 358.497.799, proporcional al avance faltante.

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“La decisión se adoptó en cumplimiento del deber legal de controlar y vigilar la debida ejecución del contrato. Nuestro compromiso es garantizar a Bogotá un Metro seguro, confiable y de la calidad que los ciudadanos esperan dentro de las condiciones y los tiempos establecidos”, señaló la Empresa Metro de Bogotá.

La entidad explicó que la actuación administrativa se adelantó respetando las garantías del debido proceso, por lo que la sanción corresponde a una decisión de primera instancia. En ese sentido, el Concesionario Metro Línea 1 podrá interponer los recursos contemplados en la ley dentro del trámite administrativo.

La Empresa Metro también precisó que la multa busca conminar al concesionario a cumplir sus obligaciones contractuales y evitar que los retrasos en esta estructura afecten el cronograma general de la Primera Línea del Metro.

Finalmente, la EMB informó que, junto con la interventoría, mantendrá un seguimiento permanente a las obras y exigirá el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el contrato.

“La colaboración institucional que presta el Distrito para el desarrollo del proyecto no reemplaza las obligaciones contractuales del concesionario, que deberán seguir siendo cumplidas en los términos acordados”, concluyó la entidad.

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