Empresarios y sector salud dieron su visto bueno a proceso de reapertura de Bogotá

Tras anunciar el modelo de reactivación que va desde el 8 de junio, diferentes sectores dieron el visto bueno a esta nueva etapa.

Aunque Bogotá está atravesando por el tercer pico de pandemia y aún no cesan las movilizaciones, la alcaldesa Claudia López anunció que desde la próxima semana empezará el proceso de reapertura económica y social de la ciudad. La mandataria entregó los lineamientos a la ciudadanía y los diferentes sectores que abrirán de nuevo sus puertas, como horarios, reglas de juego y la petición de que a partir de ahora se deben extremar las medidas de prevención para evitar que la reapertura tenga un fuerte impacto en las cifras de contagios y fallecidos por coronavirus.

Gremios de entretenimiento y diferentes empresas, así como entidades prestadoras de salud como Compensar y el Hospital San Ignacio, manifestaron su respaldo a la reactivación propuesta desde la Alcaldía, que traerá varios desafíos y pondrá a prueba todo el autocuidado y demás medidas de bioseguridad que se viene repitiendo desde que inició la pandemia.

Para garantizar el control de aforos, todo local abierto al público en Bogotá deberá tener en la entrada cual es el aforo máximo permitido.

Además deben reforzar medidas de bioseguridad:

Hasta el jueves 3 de junio, según el Observatorio de Salud, en la capital había 2,606 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ocupadas y 2,180 camas UCI ocupadas por Covid-19. Teniendo en cuenta estas cifras y el posible aumento por la reapertura, la mandataria aseguró que “si todos los sectores y ciudadanos cumplen las medidas de bioseguridad, vamos a tener un ligero incremento de fallecidos a mediados de julio, que pasemos en promedio de 120 a 150 máximo. Será hasta mediados de julio y luego empezara a bajar”.

Para no llegar a estas cifras, la Alcaldía ya ha puesto en marcha diferentes programas de vacunación que priorizan tanto a los mayores de 50 años como a todo el personal docente vinculado con el Distrito, esto con el fin de que los estudiantes puedan retornar con menor riesgo a las aulas de clase.

Aunque con las nuevas medidas las discotecas aún no pueden entrar en funcionamiento, los bares y gastrobares podrán operar entre 10:00 a.m. y 1:00 a.m, siempre y cuando en la entrada del lugar sea visible el número total de personas que pueden entrar, ya que por ningún motivo los establecimientos podrán tener el aforo máximo. Adriana Plata, directora ejecutiva de Asobares, celebra la decisión, pues el 30 % de los bares de Bogotá tuvo que cerrar a cuenta de la pandemia. Con esto se espera recuperar la mayoría de negocios y apoyar con empleo principalmente a jóvenes y mujeres.

“Quiero decirle a la alcaldesa Claudia López que la corresponsabilidad nos va a llevar a que esta reactivación sea permanente y a que no tengamos en el radar un nuevo cierre. Este es un tema de todos, y solo hay agradecimiento y esperanza luego de que, lastimosamente, el 30% de los bares de Bogotá y de Colombia, tuvieron que cerrar”, expresó Plata.

Por su parte, William Torres, gerente de exhibición de Cine Colombia, manifestó que tienen preparados los protocolos necesarios para brindar a sus clientes toda la seguridad y confianza para asistir a sus salas de cine. “Quizá el entretenimiento, así como el sector de bares y de eventos, ha sido el más golpeado. Por eso los esperamos, con autocuidado, cumpliendo los controles de aforo”.

A su vez, Andrés Barragán, director de salud de Compensar EPS destacó el trabajo en conjunto entre empresas del sector privado y público, añadiendo que el proceso de vacunación ha sido el mayor reto en salud pública que ha enfrentado el país. Finalmente el Director extendió una invitación a la ciudadanía, “el mensaje a aquellos que no se quieren vacunar, es que nada salva más vidas que las vacunas”.

En eso coincidió Julio César Castellanos, gerente del Hospital San Ignacio, quien de paso recordó que si bien las instituciones de salud tienen cada vez mayor capacidad, admitió que “ya no podemos crecer más”, por lo que instó a la ciudadanía y empresarios a cumplir todas las medidas. “Si tenemos en cuenta esta realidad, demostraría que sí es posible vivir la vida diaria, siguiendo los protocolos”, concluyó.