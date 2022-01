En 24 horas, Jhonier Leal cambió de parecer y confesó el asesinato

Pasaron cerca de 24 horas para que Jhonier Leal, imputado por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández, se rindiera ante las pruebas que la Fiscalía presentó ante una juez de garantías para demostrar su responsabilidad en el doble homicidio.

Leal, a quien le fueron endilgados los delitos de homicidio agravado y de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, intervino ayer por cerca de un minuto y pidió perdón a su familia y al país. Así, el caso tomó un nuevo rumbo hacia un preacuerdo con la Fiscalía para lograr una disminución en la posible condena que tendría que purgar como beneficio por allanarse a los cargos.

“Aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia, a mis hijos, a las víctimas y a toda Colombia por los hechos acontecidos y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud”, expresó Jhonier previo al inicio de la audiencia de medida de aseguramiento, a pesar de que un día antes había sido radical en señalar que sería incapaz “de poner una mano encima de mi madre ni de mi hermano”.

En contra del procesado existe un dossier de aproximadamente 155 páginas que contienen entrevistas juramentadas, dictámenes médicos, análisis grafológicos y demás pruebas que fueron desglosadas en las audiencias. Estas, además de reflejar el detalle con el que las autoridades asumieron la investigación, dejan entrever que el móvil del crimen correspondería a temas económicos y en dirección a una posesión de los bienes de Mauricio por parte de su hermano.

Pero esos no serían todos los detalles. A medida que el proceso avanza, el fiscal del caso, Mario Burgos, ha seguido entregando detalles que incriminan cada vez más a Jhonier y ponen en evidencia su temor después de haber cometido el crimen.

Se trata de una parte de las declaraciones que dio a los investigadores José Jair Ruiz, conductor del estilista asesinado y pieza clave de la investigación, semanas posteriores al hallazgo de los cuerpos, el pasado 22 de noviembre, en su casa en el municipio de La Calera (Cundinamarca).

El conductor relató que en múltiples ocasiones Jhonier le habría dado dinero en efectivo, en principio producto de favores, situación que usualmente no ocurría. “Una vez me dio $50.000, después $100.000 y hasta $500.000. Me buscaba de manera reiterativa, pero no sabía por qué. En su momento me pareció normal porque había sido después de la muerte de Mauricio y Marleny, pero ahora es que me parece muy raro”, dijo Ruiz.

Esta versión concuerda con lo mostrado por el ente investigador, que detalló entre las pruebas que Jhonier habría usado al conductor para que encontrara los cuerpos, “mandándolo a buscar en la habitación en donde los había dejado”, evitando que él quedara incriminado y soportando la idea de que habría sido un suicidio.

También se conocieron detalles de una conversación que el señalado asesino habría tenido con una abogada que lo estaba asesorando pocas horas después de las muertes de su hermano y su mamá. Con ella habría tenido conversiones relacionadas con los bienes de Mauricio y su muerte.

“¿Si yo llegara a caer preso seguiría heredando? ¿Si le encuentran varias pastillas a Mauricio confirmarían que fue un suicidio?”, habría preguntado Jhonier. Estas declaraciones ahora se devuelven en su contra, porque se convierten en argumentos determinantes para el avance del proceso.

Entre las conclusiones de la intervención de la Fiscalía también se pudo conocer que este plan no sería fortuito, sino más bien habría sido premeditado desde el momento en el que Jhonier se fue a vivir con Mauricio y su mamá, a mediados de 2021, tras la separación con su pareja sentimental.

En el marco de la solicitud de medida de aseguramiento, la jueza 14 de control de garantías suspendió la audiencia hasta este miércoles 19 de enero para analizar las pruebas presentadas por el ente acusador y validar la obtención de estas, luego de haber escuchado el pronunciamiento de las partes al cierre de la intervención del fiscal.

Si bien la decisión de enviar a la cárcel a Jhonier Leal la tiene la jueza, se cree que la solicitud hecha por la Fiscalía sería acatada, pues se habló de que el imputado podría fugarse y atentar contra quienes han testificado en su contra. Por esto, el fiscal Burgos solicitó que el actuar del confeso asesino tiene que estar presente en el análisis de la jueza.