Jhonier Leal tardó 25 días en nombrarse dueño de la peluquería de Mauricio Leal

La captura de Jhonier Leal se registró el pasado 14 de enero en un predio del norte de la capital. / Fiscalía - CTI

Cancelar cuentas bancarias y retirar el dinero que había, liquidar una empresa, o comenzar una sucesión de bienes pueden no ser más que trámites del día a día cuando un ser querido muere. Pero cuando de por medio hay un homicidio, la tramitología puede levantar suspicacias. Así sucedió en el caso de Mauricio Leal, el estilista asesinado junto a su madre, Marleny Hernández, crimen por el que está siendo judicializado Jhonier Leal, también estilista y hermano de Mauricio.

(Lea también: Los detalles del caso del estilista Mauricio Leal que reveló su excuñada)

Los cuerpos de Leal y Hernández fueron hallados en su lujosa casa de La Calera (Cundinamarca) el 22 de noviembre de 2021 y, sin que hubiera pasado un mes, Jhonier Leal ya había comenzado las gestiones de sucesión para heredar el patrimonio de su madre y su hermano. Cuando la Fiscalía lo capturó por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de pruebas, como principal sospechoso del doble asesinato, los investigadores allanaron su casa y encontraron una serie de documentos que lo podrían poner en aprietos. Jhonier Leal se ha declarado inocente y ha dicho no tener relación con el crimen.

Se nombró dueño y canceló cuentas

Por ejemplo, había documentos firmados por Jhonier Leal en los que daba poder a abogados para iniciar la sucesión. También encontraron tres derechos de petición dirigidos a Bancolombia y Davivienda en los que pedía información sobre las cuentas bancarias de su madre y su hermano, así como de la empresa de este último, Mauricio Leal Peluquería SAS. En los documentos se detalla que Jhonier visitó ambos bancos desde el 20 de diciembre buscando que le dieran información de las cuentas, pero en las entidades le informaron que se encontraban bloqueadas.

(Lea también: “Jamás hubiera puesto una mano sobre mi madre o hermano”: Jhonier Leal)

Tres días antes, Jhonier Leal se nombró a sí mismo representante legal de Mauricio Leal Peluquería SAS. Así consta en un acta extraordinaria de asamblea accionistas que presidió Jhonier Leal y en la cual fungió como secretaria su esposa, Luz Elena Betancourt. Con fecha del 17 de diciembre de 2021 se aprobó por “unanimidad” que el hermano del difunto estilista quedaría al frente de su negocio. Habían pasado 25 días desde que los cuerpos de su hermano y su madre fueron hallados sin vida en su casa.

“El banco está obligado a indicar la razón que haya dado origen a este bloqueo, esta información debe ser entregada al suscrito sin desconocer que me asiste el derecho no solo por ser actualmente el representante legal de la empresa, sino por estar legitimado dentro de los órdenes sucesorales”, les escribió Jhonier Leal a los bancos. En la última parte se refiere a que, según la ley, como Mauricio Leal no tenía hijos y sus padres murieron, sus bienes los heredaría su hermano. Si bien los Leal tienen un tercer hermano, es solo del lado materno, con lo cual le correspondería la mitad de lo que herede Jhonier.

Pero esa visita del 20 de diciembre a uno de los bancos terminó filtrándose. Fotos de Jhonier Leal en la sede del Centro Comercial Andino de la entidad bancaria comenzaron a circular en páginas de chismes, con lo cual el hermano del difunto estilista radicó una queja en la que aseguraba que la información publicada, “solo la conocía la asesora que me estaba atendiendo y que por alguna razón que desconozco las redes sociales y medios ya conocen. Donde claramente se puede evidenciar que la información fue entregada por alguno de los asesores de la entidad bancaria”.

(Le puede interesar: Zopiclona: la hipótesis tras el medicamento hallado en el cuerpo de Mauricio Leal)

Los documentos hallados tras su captura dan cuenta de que, al menos parcialmente, Jhonier Leal habría logrado su cometido. Luego de un tira y afloje, pudo cancelar dos cuentas bancarias que había a nombre de Mauricio Leal Peluquería SAS en Bancolombia. Según los comprobantes, el 13 de enero de 2022 el hermano del peluquero de los famosos, al parecer, canceló una cuenta de ahorros (con saldo de $4,6 millones) y una cuenta corriente (con $65 millones). Informó que las cerraba por liquidación de la empresa y retiró los saldos en efectivo.

Ese mismo día, según otro comprobante que fue hallado en su casa, Jhonier Leal, al parecer, consignó $5′392.000 en una cuenta corriente. Otra gran parte del dinero podría ser el efectivo que fue hallado en su casa, según los investigadores. “En el closet, en su parte superior, se ubica al interior de bolsa plástica color blanco, varios billetes de cien mil, cincuenta mil, veinte mil y diez mil pesos, que suman la cuantía de cincuenta millones cincuenta mil pesos ($50.050.000.oo), los cuales son tornados por (Luz Elena) Betancourt —esposa de Jhonier—, quien los ubica sobre una cama doble”, se lee en el informe del allanamiento.

Sin embargo, quedarían restando alrededor de $15 millones, ausencia que fue notada por los investigadores que allanaron la casa de Jhonier Leal tras su captura y se lo informaron a su abogada. “Se le exhiben estos documentos bancarios, y se le indica así mismo que el dinero hallado e incautado no coincide con lo relacionado en los documentos bancarios”, reseñaron los investigadores.

Jhonier habría preguntado por la herencia de Mauricio

Uno de los testigos claves de la Fiscalía en el caso es José Jair Ruiz, conductor de Mauricio Leal, quien encontró los cuerpos sin vida del estilista y su madre el 22 de noviembre. El hombre relató en interceptaciones telefónicas que, supuestamente, Jhonier Leal buscaba enlodarlo por el crimen. Y, en una declaración jurada ante el ente investigador, Ruiz señaló que, en repetidas ocasiones, el hermano del peluquero mostró interés por la herencia, los bienes y el dinero que había dejado.

“Jhonier empezó a preguntar por los tokens, que como se hacía para sacarlos de la casa y poder acceder a las cuentas bancarias de mi jefe”, dijo José Jair Ruiz a la Fiscalía apenas cuatro días después del descubrimiento de los cuerpos, el 26 de noviembre de 2021. Esa fue su segunda declaración en el búnker, pues ya el 24 de noviembre había rendido otra y antes de entrar Jhonier Leal lo había citado a una reunión con su abogada. Al terminar la diligencia, según Ruiz, volvió a reunirse con Jhonier, quien recibió, otra vez una llamada de su defensora: “Jhonier le hace una pregunta a la doctora, que si por equis motivo él llegara a caer preso qué pasaría con la herencia, la doctora le dijo que él seguía siendo el heredero legítimo”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.