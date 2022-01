Así manipuló Jhonier Leal los celulares de sus familiares tras el doble asesinato

De acuerdo al ente acusador, la "ventana de la muerte, es decir, espacio de tiempo en el que se cometió el doble homicidio habría sido entre las 11:45 p.m. del domingo 21 de noviembre de 2021 y a las 5:56 a.m. del 22 de noviembre. Foto: Tomada de Facebook

Una de las pruebas más reveladoras de la Fiscalía es una análisis de la conectividad de los celulares de Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, cuyos dispositivos habrían sido utilizados momentos posteriores a su asesinato a manos de Jhonier Leal, según indicó el ente investigador.

Para llegar a esa conclusión, el fiscal Mario Burgos, partió de un dato entregado en la necropsia de los cadáveres, que señala que madre e hijo habrían sido atacados unas 30 o 40 horas antes del momento de la intervención médica, que se llevó a cabo el martes 23 de noviembre en las instalaciones de Medicina Legal.

Restando las horas indicadas por los especialistas forenses, la Fiscalía señala que existió una “ventana de muerte” (espacio de tiempo en el que se cometió el doble homicidio). Ese lapso habría sido entre las 11:45 p.m. del domingo 21 de noviembre de 2021 y a las 5:56 a.m. del 22 de noviembre del mismo año. Tiempo en el que, según declaración jurada de Jhonier Leal, él había estado en sueño profundo debido a que “había tomado valeriana”.

Este último detalle también fue desmentido por las pruebas del fiscal, pues el registro del uso de datos de su celular, desde la la noche del 21 de noviembre al 22 de noviembre tuvo una actividad bastante alta, a excepción del momento “en el que estaría cometiendo el asesinato y acomodando la escena para hacerla parecer un suicidio”.

“El análisis con la hora de conexión por datos, evidencia que en la línea de comportamiento se registraron 58 actividades de uso de datos en la madrugada, desde las 00:01 (22 de noviembre) hasta las 10:32 a.m. (22 de noviembre) con una duración de 1.316 segundos promedio y aunque hubo horas de picos de duración altos, existen picos bajos en donde Jhonier estaba ocupado, atentando contra la vida de su señora madre y su hermano Mauricio leal”.

De acuerdo con los documentos presentados en la audiencia, los celulares de los dos fallecidos también presentaron picos de conexión a internet con uso de datos, bastante altos, luego de haber sido atacados con arma blanca, según los tiempos señalados por Medicina Legal. El primero corresponde al celular de Marleny Hernández, el cual fue manipulado después de la medianoche del 21 de noviembre y hasta las 3:51 a.m. del 22 de noviembre, aproximadamente.

“Se registraron solo 35 actividades de uso de datos. ¿Qué quiere resaltar la Fiscalía General de la Nación? Primero, el lugar donde fue encontrado el celular, su habitación y no la habitación en donde fue encontrado el cuerpo, y adicional que fue manipulado ya cuando la persona, Marleny Hernández, se encontraba fallecida. ¿Quién está en la casa? Jhonier Leal, solo él. Su celular presentaba tráfico de datos demasiado alto, entonces Jhonier Leal no estaba tan dormido, sino que estaba planeando este actuar criminal, acabó con la vida y posteriormente modificó la escena. Y, es más, en ese intervalo de tiempo, antes de que Jhonier saliera de la casa, sigue manipulando el celular de Marleny, que operó una vez sale de la casa, allí deja de tocar el equipo móvil celular, que se manipuló hasta tanto Johnier Leal estuvo al interior de la vivienda”, dijo el Fiscal Mario Burgos.

Algo similar ocurrió con el celular de Mauricio Leal, cuyo registro de movimiento de datos pasó de ser casi nulo durante las últimas horas de la noche del 21 de noviembre, y las primeras del 22 de noviembre, a tener un pico de actividad que se prolongó desde las 5:38 a.m. a las 10:27 a.m. del día que encontraron los dos cuerpos sin vida.

“Durante la ventana de muerte, donde habría sido asesinado, no hubo uso de datos, porque para crear notas de voz y para realizar notas en el blog de celular de Mauricio no se necesita internet, pero se observan picos altos después de las 7:17 a.m. a las 10:12 a.m. Aquí Jhonier Leal Hernández, se encontraba en la casa rechazando las llamadas que le hacían los empleados a Mauricio y respondiendo a los mensajes para que Jair no subiera a la empleada”, agregó Burgos.

Esas notas de voz y notas en el blog del celular mencionadas por el fiscal, corresponden a un audio que grabó Jhonier, con su voz pero haciéndose pasar por su hermano Mauricio, en el que decía “perdón por todo, los amo”, para respaldar la versión del supuesto suicidio. En relación a la nota del blog, es un texto, como si hubiera sido escrito por Mauricio, en el que señala supuestos problemas e intentos previos de querer quitarse la vida.

Esta es apenas una de las pruebas presentadas durante la solicitud de medida de aseguramiento, con la cual la Fiscalía pretende que Jhonier Leal sea enviado a prisión, desde donde seguirá atendiendo el proceso penal que se adelanta en su contra.

