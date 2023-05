En el Concejo piden investigar explotación sexual de migrantes por el Tren de Aragua. Foto: Cortesía

Tras la denuncia publicada por una alianza de medios, en la que hizo parte El Espectador, en la que se advierte que el Tren de Aragua, la megabanda transnacional, sumó a su portafolio de rentas criminales la explotación sexual de niñas y mujeres migrantes como una de sus principales fuentes de financiación se realizó un foro sobre el tema en el Concejo de Bogotá.

En contexto: El Tren de Aragua: detrás de la explotación sexual de migrantes en Latinoamérica.

El foro convocado por el concejal José Cuesta (Pacto Histórico) y en el que habló el comandante del recién creado grupo multicrimen de la Policía Metropolitana de Bogotá, el teniente coronel Luis Roberto González Olmos, que detalló los golpes que les ha dado al Tren de Aragua en otros delitos como homicidio, extorsión, porte de armas y estupefacientes.

Pero no se refirió a investigaciones específicas sobre el delito de explotación sexual de migrantes por parte de esta megabanda transnacional en la capital, como lo documentó este especial periodístico, producto de una alianza entre El Espectador, de Colombia, y los medios de la Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual), de Venezuela.

Sin embargo, el comandante González refirió que, en los sectores de alto impacto en la prostitución, como Santa Fe y La 38, “se han convertido en fortines del delito de actores criminales colombianos y migrantes. Los cuales, de alguna manera, en este proceso se han repartido el negocio criminal del sometimiento a estas conductas de carácter sexual”.

“Estos delitos sexuales los hemos tenido aparte, toda vez que estamos investigando estos delitos desde Aragua”, aseguró y subrayó que la Policía “está haciendo la tarea” aunque, “obviamente nos falta mucho” y señaló uno de los problemas más graves y es la identificación plena de víctimas o victimarios migrantes en el delito de explotación sexual en esos caminos de búsqueda de justicia.

Lea: Riesgo de reclutamiento en Bogotá: cinco años de alertas, sin cambios en el panorama.

“Hoy en día tenemos problemas para identificar de manera plena a estas personas. Lo primero que nos piden los jueces es la identificación plena, el único mecanismo válido de identificación proviene de la Registraduría, pero en el caso de estos migrantes es un lío. Tenemos muchos problemas para su identificación real. Necesitamos poder identificarlos”, mencionó González y señaló que, en el caso del Tren de Aragua, como estructura de crimen organizado, este es un fenómeno mundial y por eso necesitan “tecnología de punta para perseguirlos, para tener mayores resultados”.

El comandante González aseguró que la otra semana la Policía va a tener una tercera fase contra esta organización y que se espera una cuarta fase. Por su parte, Carlos Marín, director del Idipron, mencionó que “lo que más está funcionando contra estas redes criminales, es la extinción de dominio, eso sí que les duele”. Marín refirió que esta es una realidad que ven permanentemente en los operativos que se realizan en Bogotá. Sobre el delito de explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes, Marín aseguró que “este es un tema que se nos está creciendo” y concluyó: “El cuerpo de nuestros niños, niñas y adolescentes no puede ser administrado por el crimen”.

Hableidy Bohórquez, directora de seguridad de Bogotá, aseguró que el Tren de Aragua sí ha sido identificado con los delitos de tráfico de estupefacientes, licor adulterado, extorsión, el control de los “pagadiarios” y sus zonas de influencia en Soacha, Usme, Mártires, Chapinero y Kennedy: “Hemos identificado a menores que vienen de Venezuela, y tienen cédulas falsas, de mayoría de edad y encontramos que son falsas. Las migrantes están muy vulnerables, no tienen redes familiares, no tienen recursos económicos. Y muchas veces no se dan cuenta de que son víctimas del delito de explotación sexual”.

Puede interesarle: Que los compromisos con Sumapaz no sean promesas nada más.

La directora de derechos humanos, Ivonne González, aseguró que desde el 2020, cuando se creó una política distrital de atención a las víctimas de explotación sexual, de adultos, han atendido en 2020, 30 personas, en 2021, 57 casos; en 2022, 59 y en lo que va corrido del año, 43. De los victimarios identificados sí está el Tren de Aragua, según comentó la funcionaria González.

Sobre la inquietud sobre la identificación de personas venezolanas en procesos de justicia o reivindicación de derechos, el concejal Cuesta concluyó: “Ya es hora de sugerirle a nuestro Gobierno Nacional que en el marco del restablecimiento de relaciones binacionales se haga un memorando de cooperación con Venezuela para identificar en tiempo real a personas de ese origen, tanto a las víctimas como posibles victimarios. Hay que seguir trabajando en esta iniciativa”, concluyó el concejal Cuesta.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.