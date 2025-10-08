En fotos: así se vivió la marcha pro palestina en Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cerca de 5 mil personas salieron a las calles de Bogotá convocadas en el marco del segundo aniversario de la guerra en medio oriente. Los asistentes expresaron su solidaridad con las colombianas capturas por el ejército israelí y de quienes ya se sabe su paradero. Además, exigieron parar el genocidio en la Franja de Gaza que le ha costado la vida a 67.160 personas, de las cuales, según la OMS, el 70% son mujeres y niños.

Lea más: “Necesitamos ver un cambio”: Galán pide ayuda a alcaldes para el manejo de basuras

Durante la jornada, hubo disturbios y se vandalizaron un bus del SITP, una sucursal de banco y realizaron grafitis a establecimientos comerciales, paraderos y hasta vehículos particulares.

La manifestación llegó a afectar a al menos 200 mil usuarios quienes tuvieron que caminar para conseguir transporte.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.