En fotos: así se vivió la marcha pro palestina en Bogotá

La capital fue protagonista de las marchas en solidaridad por el genocidio en Gaza.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
08 de octubre de 2025 - 02:50 a. m.
Cerca de 5 mil personas salieron a las calles de Bogotá convocadas en el marco del segundo aniversario de la guerra en medio oriente. Los asistentes expresaron su solidaridad con las colombianas capturas por el ejército israelí y de quienes ya se sabe su paradero. Además, exigieron parar el genocidio en la Franja de Gaza que le ha costado la vida a 67.160 personas, de las cuales, según la OMS, el 70% son mujeres y niños.

Durante la jornada, hubo disturbios y se vandalizaron un bus del SITP, una sucursal de banco y realizaron grafitis a establecimientos comerciales, paraderos y hasta vehículos particulares.

La manifestación llegó a afectar a al menos 200 mil usuarios quienes tuvieron que caminar para conseguir transporte.

