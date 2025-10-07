“Necesitamos ver un cambio”: Galán pide ayuda a alcaldes para el manejo de basuras

Crisis en la recolección de basuras en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A través de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, compartió un video de una reunión con los alcaldes locales de la ciudad. En el encuentro, el mandatario les llamó la atención sobre la crisis de basuras que enfrenta Bogotá y les pidió priorizar esta problemática junto a sus equipos de trabajo.

“La gente tiene que sentir que en Bogotá hay un cambio en este trimestre. Necesitamos ver un cambio de parte nuestra, como administración y ustedes como alcaldes locales. Tienen equipo, tienen recursos, tienen gestores ”, indicó Galán.

A diario se recogen más de 5.600 toneladas de residuos no aprovechables en Bogotá

Aunque la capital enfrenta grandes retos y una crisis en la gestión de las basuras, detrás de la operación diaria hay 553 vehículos, más de 26.000 recicladores de oficio, para disponer, en promedio, 5.614 toneladas al día en el relleno Doña Juana, de acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos (UAESP).

De los más de 550 vehículos con los que cuenta la UAESP, se incluyen 269 compactadores, 43 volquetas, 31 barredoras mecánicas, 16 vehículos de lavado, 26 camiones, 28 ampliroll y otros 140 vehículos de apoyo.

“Se ha logrado mantener una frecuencia mínima de recolección de 3 veces por semana, aumentando hasta una frecuencia diaria o incluso tres veces por día en zonas críticas como el centro de la ciudad”, afirmó la entidad.

El promedio mensual este año es de 29.678 toneladas recolectadas, entre concesionarios y Aguas de Bogotá. El promedio diario, que supera las 5.600 toneladas recogidas, se mantiene 3 % arriba que el del año anterior, no obstante, la ciudad puede general más de 8.000.

Adicional, han censado 662 puntos críticos, de los cuales 477 siguen activos y se mantienen 154 “Ecopuntos” activos, a través de los cuales se han recibido más de 7.000 toneladas de residuos especiales.

Alcaldía habilitó numeral para reportar basuras y escombros en Bogotá

La Secretaría General anunció que habilitó, en la Línea 195, la opción numeral 8, para:

Escombros abandonados en vía pública: registro del reporte para su gestión directa con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Servicios de aseo domiciliario: información sobre operadores, horarios de recolección, frecuencias y canales para gestionar reclamos. En los casos en que el servicio sea competencia directa del predio, el ciudadano es transferido de inmediato a la Línea 110. Poda de árboles y corte de césped en espacio público: explicación de los procedimientos y canalización de la solicitud hacia la entidad responsable.

