Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

En fotos: Entre hierbas y hoja de plátano, vive la plaza Samper Mendoza cuando Bogotá duerme

Antes de que Bogotá despierte, los martes y jueves, la plaza Samper Mendoza no duerma. A través de imágenes, conozca el santuario de hierbas más grande de Latinoamérica. Entre hojas de plátano apiladas, hierbas frescas y aromas, transcurre la madrugada en esta singular plaza de Los Mártires.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
20 de diciembre de 2025 - 05:35 p. m.
La madrugada envuelve los pasillos de la plaza Samper Mendoza (Los Mártires), iluminados por luces blancas.
Foto: Juan Camilo Parra

Antes del amanecer, la plaza Samper Mendoza ya está despierta. Entre pasillos iluminados por luz blanca, hierbas frescas, hoja de plátano y el ir y venir de vendedores, este mercado nocturno, considerado el más grande de hierbas en América Latina, abastece a Bogotá mientras la ciudad duerme.

Lea la crónica completa: Las raíces indígenas de la hoja de plátano, que se vende de madrugada en el Samper Mendoza.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

plazas de mercado

plantas medicinales

hierbas

Samper Mendoza

Los Mártires

tamales

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.