En fotos: Entre hierbas y hoja de plátano, vive la plaza Samper Mendoza cuando Bogotá duerme

Antes del amanecer, la plaza Samper Mendoza ya está despierta. Entre pasillos iluminados por luz blanca, hierbas frescas, hoja de plátano y el ir y venir de vendedores, este mercado nocturno, considerado el más grande de hierbas en América Latina, abastece a Bogotá mientras la ciudad duerme.

Lea la crónica completa: Las raíces indígenas de la hoja de plátano, que se vende de madrugada en el Samper Mendoza.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.