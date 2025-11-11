Logo El Espectador
En imágenes: así fue la emotiva velatón por los niños arrollados en San Cristóbal

La comunidad del barrio La Sierra se reunió este lunes 10 de noviembre para adelantar una velatón para pedir justicia por las víctimas del grave accidente ocurrido el sábado.

Redacción Bogotá
11 de noviembre de 2025 - 02:10 a. m.
Velatón en el barrio La Sierra, San Cristóbal, por la salud de los niños que se debaten entre la vida y la muerte tras un grave accidente.
Foto: Óscar Pérez

La noche del sábado 8 de noviembre cambió todo para la familia Arturo Torres, producto de una problemática que siempre ha sido igual en Bogotá: mezclar licor y conducción. Fue hacia las 7:39 p.m. que una cámara de vigilancia de la calle 47 sur con carrera 6 este captó al taxi, de placas VDW626, perder el control mientras descendía por la calle. Al volante iba José Eduardo Chala Franco, un hombre de 56 años que terminó arrollando a su paso a una familia completa y a varios transeúntes.

