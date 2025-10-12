En imágenes: Así fue la implosión de los puentes de Puente Aranda

La mañana del domingo 12 de octubre el IDU llevó a cabo con éxito la primera implosión controlada de dos puentes vehiculares en la historia de Bogotá.

El par de estructuras vehiculares, que dieron forma al concurrido pulpo de la carrera 50 con Av. Américas fueron demolidos para dar plazo a una intersección de tres niveles, que hará parte del proyecto de la nueva calle 13.

Le puede interesar: Nueva obra en Bogotá: la nueva calle 13 y la implosión para mitigar el caos vial.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.