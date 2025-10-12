Logo El Espectador
En imágenes: Así fue la implosión de los puentes de Puente Aranda

El IDU llevó a cabo con éxito la primera implosión controlada de un puente vehicular en Bogotá.

Redacción Bogotá
12 de octubre de 2025 - 05:41 p. m.
Desde las 4:00 A.M. las autoridades distritales prepararon el dispositivo de seguridad la implosión controlada de los dos puentes vehiculares, o pulpo, de la carrera 50 con Av.Américas.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La mañana del domingo 12 de octubre el IDU llevó a cabo con éxito la primera implosión controlada de dos puentes vehiculares en la historia de Bogotá.

El par de estructuras vehiculares, que dieron forma al concurrido pulpo de la carrera 50 con Av. Américas fueron demolidos para dar plazo a una intersección de tres niveles, que hará parte del proyecto de la nueva calle 13.

Le puede interesar: Nueva obra en Bogotá: la nueva calle 13 y la implosión para mitigar el caos vial.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
