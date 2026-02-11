En imágenes: así trabaja José Molina, el operario de aseo que educa sobre basuras en redes

José Molina es un operario de basura que complementa su oficio con pedagogía en redes sociales. A través de videos e historias simples, explica cómo funciona la disposición de residuos sólidos en la ciudad e intenta generar conciencia en la ciudadanía sobre lo que ocurre cuando la basura se dispone de manera equivocada.

Le puede interesar: Cambios en frecuencias y contenedores: así planea el Distrito mejorar el servicio de aseo.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.