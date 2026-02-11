Logo El Espectador
Bogotá

En imágenes: así trabaja José Molina, el operario de aseo que educa sobre basuras en redes

José Molina lleva ocho años trabajando por dejar una ciudad más limpia, pese a la indiferencia y la poca cultura ciudadana.

Redacción Bogotá
11 de febrero de 2026 - 04:00 p. m.
José lleva 8 años como operario de aseo en la ciudad, y siempre tiene una sonrisa mientras realiza su oficio.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

José Molina es un operario de basura que complementa su oficio con pedagogía en redes sociales. A través de videos e historias simples, explica cómo funciona la disposición de residuos sólidos en la ciudad e intenta generar conciencia en la ciudadanía sobre lo que ocurre cuando la basura se dispone de manera equivocada.

