En imágenes: nueva operación retorno le devuelve la esperanza a familias emberá

Después de meses y años de asentamientos inseguros, este lunes retornan a Chocó y Risaralda las comunidades que se encontraban en el Parque Nacional. El miércoles parte otro grupo que estaba en las UPI La Rioja y La Florida. El Espectador acompañó este proceso en el que las garantías serán la clave de la permanencia de las comunidades en sus tierras.

08 de septiembre de 2025 - 07:00 p. m.
Este lunes más de 800 adultos y niños saldrán del Parque Nacional rumbo a Risaralda y Chocó. Los albergues en los que permanecen más familias, también iniciarán los retornos en las próximas horas.
Foto: Óscar Pérez

La expectativa de acceder a unas condiciones de vida dignas, la guardan cerca de 1.600 indígenas, de ellos más de 600 niñas y niños, retornarán a sus territorios luego de meses, algunos años, viviendo en Bogotá. Se estima que en la ciudad hay 2.127 personas de la comunidad emberá. Este lunes viaja el primer grupo, de 720, que está en el Parque Nacional. El miércoles, 460 de los que están en La Rioja, y el jueves, 415 de los que están en la UPI La Florida.

