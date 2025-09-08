En imágenes: nueva operación retorno le devuelve la esperanza a familias emberá

La expectativa de acceder a unas condiciones de vida dignas, la guardan cerca de 1.600 indígenas, de ellos más de 600 niñas y niños, retornarán a sus territorios luego de meses, algunos años, viviendo en Bogotá. Se estima que en la ciudad hay 2.127 personas de la comunidad emberá. Este lunes viaja el primer grupo, de 720, que está en el Parque Nacional. El miércoles, 460 de los que están en La Rioja, y el jueves, 415 de los que están en la UPI La Florida.

