Inicia retorno de 1.600 emberás del Parque Nacional y dos albergues distritales

Con la expectativa de llegar a unas condiciones de vida dignas, cerca de 1.600 indígenas retornarán a sus territorios luego de meses, algunos años, viviendo a la intemperie, en el caso de los asentados en el Parque Nacional, o en precarias condiciones de hacinamiento, como sucedió en las Unidades de Protección Integral (UPI).

De acuerdo con Isabelita Mercado, consejera de Víctimas del Distrito, este es el retorno más grande que ha liderado Bogotá en los últimos años, para familias que han vivido en la capital desde meses hasta tres o cuatro años. “Este es el retorno más grande que se ha hecho desde Bogotá en la historia reciente, recoge aprendizajes de retornos anteriores y recoge los aprendizajes del retorno de Parque Nacional del año pasado”, indicó.

Para garantizar que las comunidades tengan condiciones dignas en sus territorios, la capital sumó esfuerzos para realizar transferencias monetarias a las familias aun estando en Risaralda y Chocó, esto, con el apoyo de la Secretaría de Integración Social. “Bogotá vuelve a sumarse a estos esfuerzos para que el acompañamiento del distrito no se quede únicamente en el traslado, sino que podamos hacer un acompañamiento de transferencias monetarias mientras los esfuerzos de la nación llegan a territorio”, dijo la consejera.

¿Cómo será el retorno?

Desde el 2 de septiembre comenzaron los preparativos para esta nueva operación retorno. La Consejería llevó a cabo más de 1.300 valoraciones en salud, en coordinación con la Secretaría de Salud, para vacunar a la comunidad y, en los casos en que fueran requeridos, un seguimiento a casos especiales.

La Secretaría de Educación intercedió también para que los 625 niños y niñas que estaban matriculados en colegios del Distrito, puedan hacer trasladados a colegios de Risaralda o de Chocó.

“Adicionalmente, en este proceso de alistamiento hicimos unas jornadas en los tres lugares de alojamiento con el Instituto de Protección Animal para asegurarnos que también los animales fueran valorados y recibieran la desparasitación necesaria”, agregó Mercado.

Se estima que en Bogotá hay 2.127 personas de la comunidad emberá y retornarán más de 1.800. Este lunes viaja el primer grupo, de 720, que está en el Parque Nacional. El miércoles, 460 de los que están en La Rioja, y el jueves, 415 de los que están en la UPI La Florida.

La llegada de un grupo será a Puerto Rico (Risaralda), donde será la entrega de mercados y el primer apoyo económico. Luego será el traslado a los resguardos Unificado Chamí, Alto Andágueda y Gitó Dokabú.

