En libertad, uno de los sindicados del asesinato del capitán Jesús Alberto Solano

El juez primero penal del Circuito de Soacha ordenó la libertad de Maicol Steven Vélez Mesa, de 24 años, al considerar que sus acciones no fueron concluyentes en los hechos que desencadenaron en la muerte del capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, quien fungía como director de la Sijín de la Policía en el municipio de Soacha.

En su argumentación, el togado señaló que, a su juicio, “su aporte no fue determinante”, puesto que “él no aparece reseñado como uno de los perseguidores (del oficial)” y su actuar estuvo dirigido a “auxiliar a su hermano después de que el Capitán le disparara”.

En contexto: La historia desconocida del crimen del capitán Alberto Solano

El funcionario judicial manifestó que compartía, en parte, las precisiones hechas por la defensa del joven en el sentido de que “no podría asumirse que las personas que lo agredieron (a Solano) deban responder por el homicidio”.

“Se le impuso la medida de aseguramiento por estar en el lugar, pero no es suficiente”, agregó el juez al ordenar la libertad inmediata de Vélez.

Lea: Legalizaron capturas de señalados del asesinato del capitán Jesús Solano, en Soacha

En contraste, a los otros dos sindicados del crimen se les ratificó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Juan Sebastián Vélez Mesa -hermano de Maicol Steven-, que deberá seguir privados de su libertad mientras el proceso continúa y si la Fiscalía decide llamarlos a juicio.

En el caso de Juan Sebastián, el togado señaló que su aporte en el homicidio de capitán Solano sí fue determinante para que este terminara muerto, ya que es un acto “imputable jurídicamente” y fue “quien le propina la zancadilla que genera que lo alcanzaran y lo golpearan”.

Le puede interesar: Imputan cargos a presuntos responsables del asesinato del capitán Jesús Alberto Solano

El juez expresó que “no solo tuvo objetivo de alcanzarlo, sino que lo hacía para causarle daño. Él no quería alcanzarlo para decirle: ‘Capitán, venga dialogamos’”, al sustentar los motivos de la decisión que señalaron que la contribución de Juan Sebastián fue la más determinante y esencial en el hecho. “Si no lo alcanza y no lo derriba, el Capitán seguiría con nosotros”, dijo.

La misma determinación cobijó al Jesús Castillo Londoño, alias “El Enano”, y deberá continuar recluido en prisión, luego de que el funcionario revalidara la versión del testigo presentado por el ente acusador que lo señala de haber apuñalado al hoy fallecido Jesús Alberto Solano Beltrán.

Por ahora, lo que sigue en este caso será la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía para iniciar el juicio.