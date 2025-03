¿En qué localidades se presentan más feminicidios? Panorama de violencia en Bogotá

Plantón por los líderes Sociales Asesinados, desaparecidos y en apoyo a las mujeres. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Siguiendole la pista a los indicadores de violencias contra la mujer, la secretaría de la Mujer presentó un panorama de cómo inició Bogotá este año en materia de garantías para las mujeres, junto a las estrategias y retos.

En un informe, la cartera de Mujer inicia con la definición de feminicidio: “el asesinato de mujeres por su condición de ser mujer o por su identidad de género, es la máxima expresión de violencia machista que puede ocultarse tras otras expresiones de violencia”.

Así mismo, presenta datos sobre la tipificación del delito en cuatro localidades en enero y febrero de este año:

Ciudad Bolívar: mujer de 40 años.

Kennedy: mujer de 65 años.

Bosa: mujer de 42 años.

San Cristóbal: mujer de 25 años.

¿En qué localidades no se ha presentado el delito?

En el mismo informe, la secretaría nombra localidades, como: Chapinero, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Sumapaz, en las cuales no han ocurrido casos de feminicidios.

¿Qué acciones se han tomado?

Según Distrito, entre enero y febrero de 2025 se realizaron 27.385 atenciones a mujeres, de las cuales 20.835 fueron en los servicios que atienden situaciones relacionadas con violencia en un 76%.

Estas atenciones buscan contribuir a la garantía de los derechos de las mujeres: al acceso real y efectivo a la justicia. Así como a prevenir y mitigar el riesgo de feminicidio y/o las violencias contra las mujeres en la ciudad.

Ante la secretaría, entre enero y febrero del 2025 se han recibido y se están representando 99 casos nuevos.

Los casos corresponden a:

Medidas de protección ante comisarías de familia: 40%.

Delito de violencia intrafamiliar: 35%.

Feminicidios y homicidios: 5%.

Asuntos de familia: 2%.

Otros delitos: 18%.

Mujeres no caminan seguras en Bogotá

Datos del Observatorio de Equidad y Género de Bogotá evidencian que más de 600 mujeres fueron valoradas en la ciudad por riesgo de feminicidio durante 2024.

La concejala María Clara Name, es una de las cabildantes en advertir el contexto de violencias de género capitalino: “el número de casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, aumento respecto a junio de 2023, al pasar de 7.510 a 19.865 casos, lo cual es muy preocupante, las mujeres cada día son más víctimas de agresiones por sus parejas sentimentales, que creen que son de su propiedad. No podemos normalizar ningún tipo de violencia contra las mujeres, es hora de denunciar y fortalecer el amor propio en ellas. No es posible que en lo que va del 2024, solo en la localidad de Suba, van 5 feminicidios”, afirmó.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.